Covid-19: Warum ein Blick auf die Toten am verlässlichsten ist

Viele Prognosen von heute werden sich als falsch herausstellen, sagt der Mathematiker Mathias Beiglböck. Wer internationale Vergleiche aufstellen wolle, müsse auf die Todeszahlen schauen.

Wien. Bei zwei Pressekonferenzen informierte die Regierung am Freitag über den Verlauf der Corona-Pandemie in Österreich. Der Sukkus: Die Ansteckungskurve ist rückläufig. In Wahrheit könnten aber viel mehr Menschen in Österreich infiziert sein, als ein Blick auf die positiv mit dem Coronvirus getesteten zeigt. Und zwar 0,33 Prozent der Bevölkerung, die Zahl könnte aber höher sein. Die Datenlage ist also recht undurchsichtig. Warum mehr Vorsicht geboten ist, erklärt Mathematiker Mathias Beigblöck von der Universität Wien der „Presse“.