Elisabeth Preloznik zählt zu den Senioren, die nun auch Ostern allein verbringen. Sie nützt die Zeit, um Geschichten aus ihrem Leben aufzuschreiben.

Wir lebten in einem Haus mit Garten, umgeben von Wiesen und Wäldern. Unsere kleine Tochter glaubte noch fest an den Osterhasen, der die bunten Eier und Süßigkeiten am Ostermorgen schon zeitig in der Früh unter den Büschen, im Gras, unter dem Laub, ja sogar in den Blumenbeeten im ganzen Garten versteckte.“