Mangelware Schutzmasken: Wie Paris versagte

Das Land wähnte sich gewappnet, war aber besonders schlecht gerüstet für die Coronakrise. Das nehmen nun viele Franzosen der Regierung übel. Vor allem das medizinische Personal ist wütend. Eine Chronologie.

Paris. Nein, Masken brauche doch keiner gegen Covid-19, behaupteten Frankreichs Regierungsstellen wochenlang. Nun zeigt sich: Die Staatsführung hat die Bevölkerung beschwindelt, weil in Wahrheit nichts für einen Ernstfall vorbereitet war. Die vermeintlichen Lagerbestände an Masken waren kaum vorhanden. Ein Bericht des Online-Magazins „Médiapart“ mit dem Titel „Masken: Die Beweise einer Staatslüge“ protokolliert, wie in Frankreich Regierung und Gesundheitsbehörden zu spät oder falsch entschieden haben.



Wie ganz Europa blickt auch Frankreich entsetzt nach China. Zusätzliche Vorkehrungen werden nicht getroffen. Offiziell soll es ja eine angeblich ausreichende Reserve von 80 Millionen Schutzmasken geben. Von den für den medizinischen Einsatz empfohlenen FFP2-Masken hatte der Staat hingegen keine Lager für Krisenzeiten angelegt, denn 2013 wurde die Zuständigkeit für dieses Schutzmaterial an private und öffentliche Unternehmen übertragen. Die von Professor Jérôme Salomon geleitete nationale Gesundheitsdirektion DGS ahnt insgeheim, dass die Masken für das exponierte medizinischen Personal fehlen werden.



Zwei erste Covid-Fälle in Frankreich. Gesundheitsministerin Agnès Buzyn erklärt wider besseren Wissens: „Das Risiko einer Ausbreitung ist sehr gering.“ Zwei Tage später versichert sie, der Staat verfüge „über Lagerbestände mit -zig Millionen Masken, die im Notfall verteilt werden können“.



Als sich die DGS entschließt, FFP2-Masken für die Krankenhäuser zu bestellen, ist die Nachfrage bei den Herstellern in Europa und Fernost bereits enorm. Von den 28 Millionen bestellten Exemplaren bekommt Frankreich nur gerade eine halbe Million. Auch von den weniger effizienten „Chirurgenmasken“ konnten in der Eile statt 160 Millionen nur 30 Millionen beschafft werden.



Buzyns Nachfolger Olivier Véran versichert, das Gesundheitsministerium antizipiere in Frankreich „seit Wochen“ die Lage. DGS-Chef Salomon bekräftigt: „Die Knappheit ist kein Thema.“ Die unterlassenen Vorkehrungen sollen nun durch massive und dringliche Beschaffungen vertuscht werden.



Per Dekret beschließt die Regierung, alle verfügbaren Masken beschlagnahmen zu lassen. Die vier noch existierenden Produzenten sollen exklusiv den französischen Staat beliefern, jeder Export – auch in die EU-Länder – wird zudem untersagt. Die Ausbeute dieser verspäteten Jagd auf vorrätige Masken bleibt extrem mager. Nicht nur zahlreiche Krankenhäuser, auch die Altersheime sowie freiberuflich tätige Ärzte, Pflegepersonal, Betreuerinnen, Polizisten und Feuerwehrleute haben zu wenig Schutzmasken und Desinfektionsgel.



Präsident Macron verordnet angesichts der Verknappung, dass die konfiszierten Schutzmasken exklusiv für die Krankenhäuser bestimmt seien. Medien melden Fälle von Diebstählen.



Premierminister Edouard Philippe lässt Restaurants, Bars, Cafés und Geschäfte schließen, ebenso Schulen, Universitäten und Kindergärten. Er verhängt Ausgangsbeschränkungen.



In Frankreich sind 148 Personen an Covid-19 gestorben. Trotz Bedenken findet der erste Durchgang der Kommunalwahlen statt. Die Wahlbeteiligung fällt um 20 Prozent.

Der neue Gesundheitsminister Olivier Véran bestätigt, dass der Staat Ende Jänner nur über eine Reserve von 150 Millionen einfache „Chirurgenmasken“, aber keinen Notvorrat an FFP2-Masken verfügte – von denen seither nur eine Million für die öffentlichen Krankenhäuser beschafft werden konnten.