Coronavirus wütet in Königsfamilie

Mehr als 150 Prinzen der Herrscherdynastie in Riad sollen sich infiziert haben. Die Pandemie trifft die Monarchie am Golf zu einer schwierigen Zeit. Auch die Pilger bleiben aus.

Tunis/Riad. In Saudiarabiens Königsfamilie geht die Angst um. Denn das Coronavirus grassiert nun auch in der Machtzentrale der superreichen Wüstenmonarchie. Laut „New York Times“ sollen sich bisher mehr als 150 Prinzen angesteckt haben, die Hälfte von ihnen liegt im Krankenhaus. In einem kritischen Zustand befindet sich offenbar Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud, der Gouverneur der Hauptstadt Riad. Der 84-jährige König Salman begab sich nahe der Hafenstadt Jeddah in Palast-Quarantäne auf eine Insel.