Corona-Ostern bei den Cuomos

Corona-Ostern 2020: Kein Eierpecken in der Großfamilie, keine lustige Kalt-warm-Suche nach dem Osterhasen für Klein und Groß, kein opulentes Festmahl, kein Zwist am Esstisch, kein Ausflug ins Grüne. Stattdessen WhatsApp-Chats und Handy-Videos.

Wie es in einem italo-amerikanischen Clan dieser Tage zugeht, demonstrieren die Cuomos in New York. Andrew ist als Gouverneur – wie einst Vater Mario – mit Krisenmanagement beschäftigt. Morgens hält er vor dessen Porträt inne, mittags gibt er seine Pressekonferenz, abends sorgt er sich um die Familie – in „Prime Time Cuomo“, der CNN-Show seines coronapositiven Bruders Chris.

Jüngst wusch er dem jüngeren Bruder, seinem „besten Freund“, im Schlagabtausch live den Kopf, weil der die 88-jährige Mutter Matilda zu sich in die Hamptons – Edelrefugium der New Yorker – eingeladen hatte. „Matildas Law“, der Schutz der Senioren, habe Priorität. Chris fragte Andrew hernach hartnäckig nach dessen Präsidentschaftsambitionen, und der gab sich seltsam lakonisch. Spaßhalber zankten sie sich, wer Mamas Liebling sei, und Andrew schickte Chris ein Angelbuch in die Selbstisolation. Eine Seifenoper à la „Der Pate“. Als einer Chris einmal „Fredo“ nannte, verprügelte er ihn. Da bekam selbst die irischstämmige Kolumnistin Maureen Dowd Gusto auf Chianti, Pasta und Fleischbällchen. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.04.2020)