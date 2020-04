EU-Rettungsplan lässt neuen Streit keimen

Die Coronakrise trifft Italiens Wirtschaft auch darum so stark, weil sie sehr vom Tourismus abhängig ist.

Das 540-Milliarden-Euro-Paket der Finanzminister lässt die Kardinalfrage offen: Wer soll welche Last tragen?

Brüssel. Keine Dreiviertelstunde dauerte die Videokonferenz der 19 Finanzminister der Eurogruppe am Donnerstagabend, danach sollen sie sich dem Vernehmen nach erleichtert Applaus gespendet haben: Ist mit ihrem in Summe rund 540 Milliarden Euro umfassenden Einigung auf wirtschaftliche Nothilfen für Arbeitsmarkt, Unternehmen und Gesundheitssysteme wirklich das letzte Wort in dieser Sache gesprochen?