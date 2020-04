Mehr freie Intensivbetten und (wieder) mehr Operationen

Prognose. In den Spitälern dürften nach Ostern mehr Kapazitäten frei werden – auch für Nicht-Corona-Kranke, die auf eine OP warten.

Wien. Freitag ist immer Prognosetag. Und am Karfreitag hatte der Chefprognostiker der Coronakrise gute Nachrichten zu vermelden: Herwig Ostermann, Geschäftsführer von Gesundheit Österreich, rechnet kommende Woche mit einem leichten Rückgang bei den belegten Spitalsbetten – eine Folge der insgesamt erfreulichen Entwicklung, zumal nun schon seit dem 3. April die Zahl der Genesenen jene der Neuinfizierten übersteigt.

In der stationären Normalpflege wurden am Freitagvormittag 1032 Coronapatienten gezählt. Diese Zahl soll bis nächsten Freitag auf 600 bis 700 Personen sinken. Auf einer Intensivstation wurden 261 Personen behandelt, hier gehen die Prognosen von einem Rückgang auf 200 bis 250 Erkrankte aus. Allerdings seien regionale Dynamiken zu berücksichtigen, sagte Ostermann bei einer Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober und der Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl. Sollte es in einem Altenheim zu einem größeren Ausbruch kommen, könnten da und dort sehr schnell die Kapazitätsgrenzen erreicht werden.

Reproduktionsfaktor unter eins

Erfreulich sei außerdem, dass der effektive Reproduktionsfaktor mittlerweile bei unter eins liege. Diese Zahl gibt an, wie viele Mitmenschen eine infizierte Person ansteckt.

„Wir sind auf der sicheren Seite, was die Spitäler betrifft“, sagte Anschober, warnte die Bevölkerung aber davor, nun leichtsinnig zu werden. „Machen wir uns nichts kaputt!“ Der „erste große Kraftakt“ sei geschafft, „aber wir sind noch lang, lang nicht am Ziel.“ Die zweite Etappe, die nächste Woche mit der Öffnung kleinerer Geschäfte (unter 400 Quadratmetern) beginne, werde schwieriger, weil es international wenig bis keine Erfahrungswerte gebe. Daher die strengen Auflagen: nur ein Kunde pro 20 Quadratmeter und die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (übrigens auch in den Öffis).

Begleitend wird „tagtäglich kontrolliert, ob es Bewegung bei den Zahlen gibt“, und das manuelle Kontaktpersonenmanagement intensiviert. Die Rot-Kreuz-App sei „ein zusätzliches Unterstützungsinstrument“, so der Gesundheitsminister. Sollten sich wieder Infektionsherde bilden, müssten die Cluster „ganz, ganz schnell“ erkannt werden.

Massiv verstärkenwill Anschober die PCR-Tests, und zwar vor allem in Alters- und Pflegeheimen sowie im Gesundheitswesen, wozu auch die mobile Pflege zähle. Hier werde es „ein großes Zusatzprogramm an Testungen und Schutzmaßnahmen wie in Spitälern geben“. Auch Hausärzte sollen künftig PCR-Tests anordnen dürfen. Grundsätzlich müssten niedergelassene Ärzte „viel stärker“ in die Testungen eingebunden werden.

In den Spitälern werden nicht lebenswichtige Operationen, die man bisher aufgrund der Coronakrise zurückgestellt hat, schrittweise wieder ermöglicht. Die Details werden nächste Woche mit den Gesundheitsreferenten der Länder erarbeitet. Die Kurhäuser bleiben dagegen bis auf Weiteres geschlossen, die Reha-Einrichtungen für Coronapatienten reserviert.

Wer zählt zur Risikogruppe?

Ebenfalls kommende Woche wird ein von der Regierung eingesetzter Fachbeirat definieren, wer zur Risikogruppe zählt und damit ein Recht auf Home-Office hat. Im individuellen Fall muss dann der behandelnde Arzt das Risiko einschätzen und gegebenenfalls ein Attest ausstellen. Legt ein Betroffener seinem Dienstgeber dieses Risikoattest vor, hat er Anspruch auf Freistellung bei Fortzahlung des Entgelts. Für Betriebe der sogenannten kritischen Infrastruktur wird es Ausnahmeregelungen geben. (pri/APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.04.2020)