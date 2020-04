Ein Dialog schaut anders aus

Darf man in Zeiten der Pandemie über Ästhetik schreiben? Eines ist sicher: Wir werden danach eine architektonische Sprache brauchen und nicht nur formale Routine. Über die schreiende Sprachlosigkeit in der Architektur der Gegenwart.

Das Gebaute hat immer recht. Es setzt Maßstäbe durch seine bloße Existenz, während die Kritik in den Archiven verschwindet. Die normative Kraft des Faktischen verschiebt auch im Reich der Ästhetik die Grenzen: Was lange unvorstellbar war, ist plötzlich neue Normalität. In den vergangenen Jahren habe ich im „Spectrum“ einige Projekte besprochen, die man als Vorboten einer neuen Normalität in der Architektur verstehen könnte, gerade weil sie unter unterschiedlichen Bedingungen zu ähnlichen Resultaten führen. Zwei Projekte sind bereits in Betrieb: der Zubau zur Wotrubakirche in Wien-Mauer und das Belvedere-Stöckl im Schwarzenberggarten; der Flakturm im Esterházypark, der für das Haus des Meeres erweitert wird, steht kurz vor der Fertigstellung. Gemeinsam ist den Projekten ein anspruchsvoller Kontext, der höchste Sensibilität im Dialog mit dem Bestand verlangt hätte. Daran sind die Projekte auf unterschiedlichem Niveau gescheitert. Ein Besuch bei den ausgeführten Bauten bestätigt die Vermutung, dass es dafür einen gemeinsamen Grund gibt. Sie sind formal und technisch routiniert gemacht, aber es mangelt ihnen an einer architektonischen Sprache, die nicht nur Formen produziert, sondern auch einen Gedanken ausdrückt.