32-Jähriger sticht Frau in Wien-Penzing in den Hals

Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt. Der Täter dürfte im Vollrausch gehandelt haben.

Ein 32-Jähriger hat in der Nacht auf den Karsamstag in Wien-Penzing einer Frau in den Hals gestochen und sie damit lebensgefährlich verletzt. Die Tat spielte sich in einer Wohnung unweit der Linzer Straße ab, der Täter dürfte im Vollrausch gehandelt haben.

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich sprach der 32-Jährige, augenscheinlich alkoholisiert, einen Passanten in der Linzer Straße kurz vor Mitternacht an und sagte, dass er seine Frau "abgestochen" habe. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Diese sah in ihrer Wohnung nach. Das Opfer konnte die Tür noch selbst öffnen, aber blutete stark im Halsbereich. Die Berufsrettung versorgte die Frau und brachte sie in ein Spital. Sie schwebte in Lebensgefahr.

Der 32-jährige polnische Staatsbürger wurde festgenommen. Ansprechbar war er bisher nicht. Der Polizei zufolge dürfte er von der deutlich älteren Frau vorübergehend aufgenommen worden sein. Er dürfte sich davor im Obdachlosenmilieu aufgehalten haben.

(APA)