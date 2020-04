Blüten und Blätter naschen

(c) Ute Woltron

Die Kapuzinerkresse ist die ideale Einsteigerpflanze für Balkon- und Fensterbrettgärtner.

Am Dienstag öffnen die Gartenmärkte wieder ihre Pforten, ein Moment, auf den auch viele Nicht-Gartenmenschen sehnsüchtig gewartet haben. Die einen werden Gemüsepflanzen für den Balkongarten kaufen, die anderen diverse Sämereien, Anzuchterde und dergleichen mehr. Die in den vergangenen Wochen gut beschäftigten Gartenarbeiter freuen sich auf neue Gartenhandschuhe, weil die alten alle durchgearbeitet und löchrig geworden sind. Wer brav seine Maske aufsetzt und sich an die Eintrittsbeschränkungen hält, kann beispielsweise für wahrlich delikate Naschereien im Sommer vorsorgen und Samen von Pflanzen erwerben, deren Blüten köstlich schmecken.