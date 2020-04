(c) REUTERS (SHANNON STAPLETON)

Die These: In der kritischen Phase einen künstlichen Tiefschlaf einleiten - und im Frühling wieder aufblühen.

Niemand müsste in Kurzarbeit, es gäbe keine staatlichen Haftungen und keine Pleiten. Über die Idee, die Wirtschaft während der Coronakrise in einen künstlichen Tiefschlaf zu versetzen.

Das künstliche Koma ist ein Zustand, in den Patienten in medizinischen Notfällen versetzt werden, um den Körper zu entlasten und die Heilung zu fördern. Eine Vollnarkose, in der Bewusstsein und Schmerz für eine gewisse Zeitspanne ausgeschaltet werden.