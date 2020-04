Geschichte der Seuchen: Die Gefahr der schönen Mädchen

Das Coronavirus hält die ganze Welt in Schach. Es ist nicht das erste Mal, dass eine Krankheit das Leben der Menschen verändert. Eine kurze Geschichte der Seuchen.

„Better be ridiculous than dead“ (Lieber lächerlich als tot) – mit diesem Slogan ordnete die New Yorker Gesundheitsbehörde bereits vor mehr als 100 Jahren das Tragen von Mundschutz in der Öffentlichkeit an. Es war die Zeit der Spanischen Grippe: In den Jahren 1918/1919 raffte ein besonders gefährliches Influenzavirus zwischen 27 und 50 Millionen Menschen dahin. Außergewöhnlich war, dass vor allem Menschen zwischen 20 und 40 Jahren betroffen waren. Todesursache war meist eine Lungenentzündung: Bakterien hatten den durch das Virus geschwächten Körper befallen. Antibiotika, die in solchen Fällen geholfen hätten, gab es damals noch nicht (das Penicillin wurde 1928 von Alexander Fleming entdeckt). Schulsperren, Versammlungsverbote und Quarantänemaßnahmen halfen in den USA, die Todesraten zu senken. Die Spanische Grippe war eine der letzten Seuchen, die die ganze Welt getroffen hat.

Der schwarze Tod. Eine andere, sehr bekannte: die Pest, auch Schwarzer Tod genannt. Sie brachte im Mittelalter 25 Millionen Europäern den Tod. Auslöser der Krankheit waren Bakterien, die von Flöhen auf Ratten und von diesen auf Menschen übertragen wurden. Nur wusste man das damals nicht: Die Menschen dachten, die Krankheit wäre eine Strafe Gottes. Die Seuche wurde durch obskure Maßnahmen bekämpft. Rauchen wurde empfohlen, schöne Mädchen zögen die Krankheit an, hieß es, sie wurden vertrieben. Eine gute Maßnahme, die es schon damals gab: die Quarantäne.

