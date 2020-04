Corona-Info: Österreich kontaktierte 400.000 Migranten

Der Integrationsfonds startete vor Ostern mit einer zweiten Informationskampagne. Integrationsministerin Raab ist zufrieden: Die Communitys würden die Verhaltensregeln gut umsetzen.

Im Zuge der Informationskampagne des Integrationsministeriums sind bereits 400.000 Menschen mit Migrationshintergrund via Social Media, SMS, Telefon oder online über Maßnahmen und Verhaltensregeln zur Corona-Krise informiert worden. Die notwendigen Verhaltensregeln würden in den Migranten-Communitys von den meisten konsequent umgesetzt, erklärte Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP).

"Es gibt großen Zusammenhalt im Kampf gegen das Virus - unabhängig von der Herkunft oder Staatsbürgerschaft", so Raab. Vor Ostern habe man noch einmal eine Info-Offensive für Migranten gestartet. Darin wurde appelliert, nicht an Familienfeiern teilzunehmen und nicht nach Hause in das Herkunftsland zu fahren.

Im Zuge der Kampagne wurden etwa rund 70.000 Info-SMS verschickt. Parallel dazu veröffentlichte der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) auf seiner Internetseite die wichtigsten Infos der Bundesregierung rund um Ausgangsbeschränkungen und zuletzt zur Maskenpflicht. Neben Videos in 15 Sprachen stehe zudem die ÖIF-Hotline für Rückfragen in neun Sprachen zur Verfügung.

>> Zur Coronainfo des Österreichischen Integrationsfonds

(APA)