Nick Hornby: Die Liebe, nur ohne Gefühl

Englands Kultautor Nick Hornby liefert kluge Einsichten in den Alltag einer morschen Ehe in zehn kurzen Episoden.

Louise und Tom sind seit 15 Jahren verheiratet, haben zwei Kinder, ein Haus mit Hypothek und Eheprobleme. Der Anlass war Louises Affäre, die wahren Gründe liegen tiefer begraben, unter viel emotionalem Schutt. Bei der folgenden Paartherapie beobachtet sie Englands Kultautor Nick Hornby. Besser gesagt davor, denn Hornby lässt den Leser Zeuge werden, wenn sich Tom und Louise vor den Sitzungen im Pub treffen.

„Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“ trägt im Original den subtileren Titel „State of the Union“. Denn bei Tom und Louise geht es um mehr. Die größte Krise im Pub wird durch Toms Geständnis ausgelöst, heimlich für den Brexit gestimmt zu haben – „um Louises Freunde zu ärgern“. Das umreißt auch schon seine Persönlichkeit: eine für Hornby typische Männerfigur, mit über 40 gerade mal postpubertär, Musikkritiker, hier auch noch arbeitslos. Louise verdient das Familieneinkommen, kümmert sich um den Haushalt, ist gelangweilt und sexuell frustriert.

„State of the Union“ entstand als Drehbuch für die BBC. Das merkt man dem Text an, der zunächst etwas beschreibend klingt. Doch Hornby kommt zunehmend in Schwung und destilliert auf witzige Weise einige Wahrheiten über lange Ehen heraus. Etwa die, dass man einander noch liebt, nur sozusagen ohne Gefühl. Und er definiert das wahre Problem in jeder Ehekrise: „Wenn man lange Zeit zusammen war und Kinder hat und seit Jahren vom anderen genervt ist? Aber wenn der andere aufhörte, einen zu nerven, wäre er nicht mehr derselbe.“ DO

Nick Hornby: „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“, üb. v. Ingo Herzke, KiWi, 160 S., 18,50 €

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.04.2020)