Die Angst der Ärmsten vor dem Coronavirus

In der Hafenstadt Beira sind die schlimmen Verwüstungen durch den Zyklon Idai auch ein Jahr danach noch überall sichtbar, wie hier an der Strandpromenade.

Vor einem Jahr verwüsteten die Zyklone Idai und Kenneth große Teile von Mosambik. Inmitten des schleppenden Wiederaufbaus droht nun die nächste Katastrophe: das Coronavirus.

Dicht gedrängt kauern die Patienten auf dem Boden vor dem Eingang des zentralen Krankenhauses von Beira. Die Gesichter sind fahl, die Blicke müde. In der Luft liegt stechender Schweißgeruch. Zwei Ärzte eilen mit einem leblos wirkenden Neugeborenen vorbei. Ein Notfall, heißt es. Im Gebäude ist es dunkel und feucht. Der Regen der letzten Nacht ist durch die glaslosen Fenster gekommen und hat große Pfützen hinterlassen.



Abu Júlio, der Verwaltungsleiter des Spitals, dirigiert durch die Gänge in den oberen Stock, wo früher die Kinderabteilung war. Jetzt klafft noch ein großes Loch in der Mauer. Ein Gerüst hält einen Teil der Innenwand. Auf dem Boden liegt Schutt. Erst vor Kurzem sind die Wellblechplatten auf dem Dach neu montiert worden. „Dieser Teil des Gebäudes ist während des Zyklons komplett zusammengebrochen, wir mussten 30 Kleinkinder evakuieren“, sagt der stämmige Mann.