Sich dem Leben gewachsen wissen

Woher kann die Zuversicht kommen, die wir jetzt brauchen? Über die entscheidende Osterfrage, die weniger Privatsache ist, als es scheint.

Andrea Bocelli streamt heute ein Konzert aus dem Mailänder Dom. Im offiziellen PR-Text heißt es dazu: Das Osterfest erinnere „jeden an das Geheimnis von Geburt und Wiedergeburt“. Mich erinnert das an die Karikatur von Thomas Plaßmann, in der die Mutter die Frage des Kindes, „Was ist eigentlich Ostern?“, an den Vater weitergibt: „Schatzi – ist da nicht irgend so ein Hase geboren?“ Und wie sieht es mit „Geburt und Wiedergeburt“ auf der Südhalbkugel aus, wo zu Ostern die Natur zu welken beginnt?

Feste sind geduldig. Das ist in Ordnung. Auch das Äußerliche eines Festes gibt Struktur und eine Ahnung des Besonderen. Wer aber zum inneren Kern vorstoßen will, der kommt zu Ostern nicht um eine Frage herum, besonders in dieser zum Wesentlichen drängenden Zeit: Ist es geschichtliche Tatsache, dass vor rund 2000 Jahren Jesus Christus am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden ist? Wenn nicht, kann man immer noch Eier suchen, aber dann war Christus ein hochstapelnder Illusionist. Sind Kreuzestod und Auferstehung aber wirklich geschehen, ändert das alles: die Welt, das Leben, die Menschheit. Denn dann hat sich Gott uns tatsächlich gezeigt, nicht als Etwas, sondern als Jemand, der bedingungslos liebt und der Herr des Lebens ist.

Der von den Nazis getötete Jesuit Alfred Delp hat, in noch viel schwierigerer Zeit, zu Ostern 1943, von den drei durch Christus entmachteten „Würgeengeln“ gesprochen: Tod, Schuld und Ohnmacht. Dass nach Ostern „der Mensch vor dem Absturz nicht mehr als vor einem Endgültigen steht. Dass er nicht mehr vor der Schuld, vor dem eigenen Versagen steht als vor einem Käfig und Gitter, die ihn nicht mehr auslassen. Dass er nicht mehr grau und zitternd im Dasein hängen soll wie am reißenden Seil, sondern festen Fuß fassen kann.“

Der Ostertag als achter Schöpfungstag, an dem Gott eine neue Weltordnung begründet hat – wem das ein Faktum ist, für den wird Nebensache, wie er heuer feiert, mag es auch in Angst oder Trauer sein. Ostern bringt den „Menschen der großen Zuversicht“ (Delp) hervor. „Vom Ostertag her sind wir Erfüller dessen, was die Menschheit geträumt hat vom Jubel des Menschen, der steht, der sich selber hat, der Ordnung und Kraft hat und sich dem Leben gewachsen weiß.“

„Die Dinge sind stärker geworden als wir“, sagt Delp, und auf uns allein gestellt „stünden wir bald verbraucht da und am Ende“. Angesichts des Bedarfs der Gesellschaft an großer Zuversicht geht die Frage, ob wir die Auferstehung für Wirklichkeit halten, deutlicher als sonst über eine bloße Privatsache hinaus.

Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.04.2020)