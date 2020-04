Moskauer Essensboten: Sie fürchten nur Allah, nicht das Virus

Die Moskauer Essensboten haben keine Zeit für Angst vor Covid-19. Sie müssen die nächste Bestellung abliefern. Ihre Familien in Zentralasien warten auf das Geld.

In den Lokalen, aus denen sie ihre Bestellungen abholen, haben sie selbst noch nie gegessen. Die beiden jungen Männer können von Glück reden, wenn man sie in diesem kühlen Moskauer Frühling zum Warten hineinlässt, in die verwaisten Gasträume, wo die Sessel leer sind und die Menüs gestapelt in einer Ecke liegen. Eher duldet man sie im Eingangsbereich der Restaurants, wo es manchmal eine eigens für die Essensausträger bestimmte Zone gibt, einen Stuhl oder eine Ecke, wo sie sich die paar Minuten aufwärmen können, bis ihre Bestellung fertig ist. Meist aber müssen sie im Freien, vor den Lokalen, warten.



Dort, auf einer Parkbank, haben sich die beiden jungen Männer für ihre Mittagspause niedergelassen. Es gibt Bananen, Weißbrot, Fruchtsaft. Schawkat und Ulan essen und trinken hastig. Die Zeit ist knapp. Man weiß nie, wann die nächste Bestellung auf dem Handy aufleuchtet. Es könnte in sechs Minuten sein, in 60 Sekunden, oder gerade jetzt. Eineinhalb Minuten haben die Essensboten Zeit, um Bestellungen anzunehmen. Wer Bestellungen ablehnt, der sammelt Minuspunkte.



Der Tischinskij-Platz, auf dem Schawkat und Ulan auf der Bank sitzen, ist wie leergefegt. Normalerweise ist der Platz eine belebte Ecke unweit der zentralen Twerskaja-Straße. Doch Moskau in Zeiten des behördlich verordneten „Selbstisolierungsregimes“, wie die Ausgangsbeschränkungen genannt werden, ist anders: Groß, grau und geisterhaft. Nur Schawkat, Ulan und die anderen Kuriere sind sichtbare Beweise menschlicher Existenz: Sich hastig fortbewegende Farbtupfen auf verwaistem Beton. Ihr Arbeitsplatz ist die Straße. Für Kuriere gibt es kein Home-Office. Sie müssen hinaus, auch in Zeiten der Pandemie.