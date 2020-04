Annalisa Malara: Europas Coronapionierin

Die Anästhesistin und Notfallärztin Annalisa Malara (38) entdeckte das neue Coronavirus am 20. Februar in Norditalien.

Die Coronawelle in Europa beginnt mit einem Anruf. Gegen 21 Uhr klingelt am 20. Februar im Ärztezimmer der Intensivstation des Spitals der norditalienischen Kleinstadt Codogno nahe Piacenza das Telefon. Die Anästhesistin und Notfallmedizinerin Annalisa Malara hebt sofort ab, sie hat auf den Anruf gewartet. Ein Wort genügt: „Positiv“, sagt die Mitarbeiterin des Mailänder Sacco-Krankenhauses, an das Malara neun Stunden zuvor eine Probe geschickt hat, um festzustellen, ob ihr Patient das Coronavirus in sich trägt.