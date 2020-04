Ausfahrt mit einem Unvernünftigen: Hanno Settele und der 530-PS-SUV

Wir haben die Idee der ORF-Sendung „Wahlfahrt“ aufgegriffen, den damaligen Interviewer Hanno Settele ans Steuer des 530-PS-starken BMW X6 M50i gesetzt und mit ihm über Autos, SUVs und jugendliche Schwärmereien geplaudert.

Es war ein einzigartiges Format des ORF: Die „Wahlfahrt“, ein Interview mit Spitzenpolitikern während einer Fahrt im Auto, konkret in einem Mercedes 280 S, Baujahr 1978.



Hanno Settele, lange Jahre innenpolitischer Redakteur, später ORF-Korrespondent in Washington und jetzt Reporter von Dokumentationen der Serie „Dok 1“, in der er zuletzt Österreich auf den Mars übersiedelt hat, übernahm drei Mal die Rolle des Chauffeurs und Interviewers: vor der Nationalratswahl 2013, der EU-Parlamentswahl 2014 und zuletzt bei der Bundespräsidentschaftswahl 2016, als er unter anderem Alexander Van der Bellen, Irmgard Griss, Richard Lugner und Norbert Hofer übers Land fuhr.



Wir haben den ORF-Star an das Steuer eines BMW X6 M50i mit einem V8-Ottomotor mit 530 PS, Modelljahr 2020, gesetzt, die Rollen getauscht und ihm die Fragen gestellt. Die Ausfahrt fand Anfang März statt – als Covid-19 noch eine mysteriöse Krankheit in China war, Coronavirus nur der Name eines Bösewichts in einem Asterix-Comic („Asterix in Italien“) und Nicht-Händeschütteln als unhöflich galt. Deshalb ist dieses Gespräch auch garantiert coronafrei. Und noch ein Hinweis: Wir kennen uns seit mehr als 20 Jahren, deswegen wurde das Gespräch in der Du-Form geführt.