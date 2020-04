Ostern 2020, ein Ausnahmezustandsfest

Unsere Gesellschaft, das Gemeinwesen, der Staat scheinen sich ihr Selbstbewusstsein verdient zu haben. Wir werden dennoch über Fehler und Fahrlässigkeit ernsthaft reden müssen. Weltweit.

Ob Kommentator, Lehrer, Politiker, Geschwister, Mutter, Vater, Liebende; nichts scheint schwieriger, als im richtigen Moment den richtigen Ton zu treffen. Oder zu diesem surreal sonnigen Osterfest passender: im schwierigen Moment den richtigen Ton zu treffen. Ernsthaft? Leichtfüßig? Belehrend mit Zeigefinger? Warnend? An den vergangenen drei Ostersonntagen ging es hier um unterschiedliche Themen: 2019 schrieb ich einen ironischen Text über die teils richtige, aber wehleidige Abrechnung eines gewissen Reinhold Mitterlehner mit seinem erfolgreicheren Nachfolger Sebastian Kurz in Buchform. Im Jahr davor widmete sich Ulrike Weiser gewohnt differenziert und klug der Möglichkeit einer damals diskutierten Zuckersteuer. 2017 beschrieb Christian Ultsch das Säbelrasseln Donald Trumps in Syrien, gegenüber Nordkorea und dem Islamischen Staat. Mit Ausnahme des letzteren waren diese und viele andere in unseren Kommentaren aufgeworfene Themen aus heutiger Sicht Luxusprobleme. An einem Osterwochenende, an dem nicht nur der Petersplatz in Rom, sondern Plätze überall auf der Welt verwaist sind, wünschten wir uns die Aufregung über diese Themen zurück.