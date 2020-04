„Alles, was ich mache, ist intensiv“

Der deutsche Schauspieler Frederick Lau ist in der Netflix–Eigenproduktion „Betonrausch“ ab 17. April als Schlitzohr zu sehen. Im Interview spricht er über die Dreharbeiten, seine Freundschaft zu Elyas M'Barek und sein Regiedebüt. ?

Was er macht, macht er mit Leidenschaft. Frederick Lau ist Berliner, Vater, Schauspieler – und all das mit größter Lust. Der 30-Jährige wurde schon mit einem Grimme-Preis und zwei Lolas ausgezeichnet. In der erst zweiten deutschen Netflix-Eigenproduktion, „Betonrausch“, ist Lau ab 17. April weltweit als Schlitzohr zu sehen, das mit Kumpel Viktor (David Kross) Immobilien im ganz großen Stil verscherbelt und den Berliner Immobilienmarkt auf den Kopf stellt. Diese haarsträubende Geschichte ist nicht einmal erfunden. Trotz Coronakrise konnten wir mit „Freddie“ Lau ein Interview führen. Natürlich mit gebührendem Abstand.

Wie geht es Ihnen derzeit?

Frederick Lau: Ganz gut. Unser Dreh in Köln pausiert erst einmal, was vernünftig und richtig ist. Daher habe ich jetzt frei und bespaße meine drei Kinder.

Erreicht es Sie, dass derzeit viele mit Existenzproblemen konfrontiert sind?

Natürlich. Meine Mutter hat ihren Antiquitätenladen auch zugemacht. Das Leben ist derzeit für keinen einfach. Man denkt nach, was man in den nächsten Jahren noch anstellen will. Wir können uns ja nicht aufgeben.

Worauf richtet sich Ihre Hoffnung?

Dass die Musiker, Schauspieler, alle Kreativen sich auf sich selbst besinnen. Und dass ganz viele großartige Projekte entstehen, weil man derzeit Muße hat und die Kreativität tobt. Ich hoffe, dass gerade jetzt ein paar richtig geile Geschichten geschrieben werden.

Was hat Sie denn an der Story von „Betonrausch“ gereizt?

Diese wahre Geschichte zu erzählen, die eigentlich total absurd ist. Meine Figur, Gerry, träumt vom großen Geld, er hat keine Lust mehr, mit den kleinen Fischen herumzuschwimmen. Außerdem liebt er das Spiel mit dem Risiko. Ich selbst bin nicht aufs große Geld aus, aber ich verstehe, dass er sich für seine Familie ein besseres Leben wünscht.

Können Sie den Reiz am Besitz von Immobilien nachvollziehen?

Sehr gut sogar. Das hat doch jeder zum Ziel, ein eigenes Dach über dem Kopf zu haben.

Was ist Ihr kostbarster Besitz?

Meine Familie, ganz klar. Materiell? Ich habe ein schönes Haus, ein schönes Auto, eine schöne Uhr – da erfreue ich mich auch dran.

Von wem haben Sie den Umgang mit Geld erlernt?

Von meinen Eltern, vor allem, wenn ich als Kind mit war auf Floh- und Antikmärkten. Sie führten ja einen Antiquitätenladen. Wenn ich mal einen großen Wunsch hatte, musste ich mir das Geld selbst ersparen. Ich bin aber kein Finanzgenie. Dafür ist bei uns meine Frau zuständig.

Sie drehen viel, im Februar waren Sie in „Nightlife“ im Kino zu sehen.

Ich bin schon viel zum Drehen unterwegs, aber wenn ich zu Hause bin, dann auch extrem konzentriert. Alles, was ich mache, ist intensiv.

Wie oft haben Sie schon mit Elyas M'Barek gedreht?

Ich glaube, „Nightlife“ war unser Fünfter. Wir kennen uns ja schon, seit wir 17 waren. Seit wir zusammen „Die Welle“ gedreht haben, mögen und lieben wir uns. Daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Wir verbrachten damals viel Zeit miteinander. Er schlief meist auf meiner Couch, wenn er in Berlin war.

Sie hatten mit 17 schon eine eigene Wohnung? So häuslich sind Sie?

Na ja, ich bin halt früh von zu Hause ausgezogen. Und will kurz festhalten: Ich bin alles andere als häuslich.

Hat Elyas oder haben Sie sich verändert in diesen zwölf Jahren?

Nein, Elyas ist trotz seines unglaublichen Erfolgs mit „Fack ju Göhte“ immer er selbst geblieben. Wenn irgendjemand behauptet, dass er jetzt abgehoben wäre, dann stimmt das einfach nicht. Ich kenne ihn wirklich gut. Er ist einfach ein herzensguter Junge. So wie er es immer war. Damals gab's eine Zeit, in der er an sich gezweifelt hat, er wusste nicht, ob er an der Schauspielerei dranbleiben soll. Da habe ich ihn geschnappt, in meiner Küche, und gesagt: „Junge, mach' jetzt weiter! Glaub' an dich!“ Manchmal braucht man einfach jemanden, der einen unterstützt.

Waren Sie sich immer sicher, auf dem richtigen Weg zu sein?

Ich bin zumindest sehr zielstrebig. Ich habe bei Elyas genau gespürt, dass er ein Schauspieler ist und nur dranbleiben muss. Ich würde nie Komplimente machen, wenn sie nicht den Tatsachen entsprechen. Elyas hat nicht nur Talent, sondern auch diese Aura eines Schauspielers. Er war auf dem richtigen Weg, er musste es nur ein paar Mal gesagt bekommen.

Wie wichtig sind Ihnen Freundschaften?

Ganz ehrlich: Ich bin einer der loyalsten Menschen, die ich kenne. Ich lasse nichts auf meine Freunde kommen. Niemals würde ich ein schlechtes Wort über sie verlieren. Wenn ich mich für jemanden entschieden habe, wenn ich jemanden einen Freund nenne, dann unterstütze ich ihn so gut ich kann. Ich bin treu. Ja, treu.

Das klingt fast wie ein Ehegelübde.

Für mich ist das auch fast das Gleiche. Freunde gehören bei mir zur Familie. Es ist so wichtig, dass man zueinander steht, dass man Rückendeckung gibt und sich gegenseitig aufrichtet. Ich möchte ja, dass es meinen Freunden und meiner Familie gut geht.

Sie haben ein Buch über Männerfreundschaften geschrieben, „Zusammen sind wir Könige“.

Ja, mit Kida Ramadan. Es war ein absurder Gedanke – und ich liebe es, absurde Sachen zu machen. In einem Interview kam die Frage auf, ob wir nicht über Männerfreundschaften schreiben wollen. Ich habe mir erst gedacht: „Wer soll das lesen, wen interessiert denn das?“ Kida dachte: „Warum sollte es die Leute nicht interessieren?“ Dann war schnell klar, dass wir das machen.

Sie entscheiden also gern aus dem Bauch heraus?

Ich finde es wichtig, im Leben nicht immer einen Plan zu haben, sondern auch mal Dinge auszuprobieren. Kida und ich drehen jetzt einen Film zusammen, bei dem ich Regie führe. Keine Ahnung, wie – ich mach's einfach. Ich glaube, Fassbinder ist auch nicht anders an die Sache rangegangen. Im Leben kommen oft Dinge unerwartet. Die Frage ist nur, was man daraus macht.

Was drehen Sie beide?

Kida hat eines Abends angerufen, als ich mit meinen Kindern noch einen späten Spaziergang gemacht habe. Das mache ich übrigens sehr gern, Nachtspaziergänge. Jedenfalls hat er mich auf eine Idee angesprochen, die ich mal hatte. Und sofort war klar, dass wir das zusammen probieren. Eine Woche später ging's schon los, mit einem i-Phone als Kamera. Manche Dinge muss man einfach in die Hand nehmen, dann funktioniert's auch irgendwie.

Viele Schauspieler machen um ihr Regiedebüt ein großes Tamtam. Sie lassen sich gar nicht unter Druck setzen?

Nein, überhaupt nicht. Dinge kommen, wie sie kommen. Und Qualität entsteht nicht durch Druck. Wenn man seiner Passion nachgeht, passieren wunderbare Dinge. Daran glaube ich ganz fest. ?

Steckbrief Frederick Lau

wurde 1989 in Berlin geboren. Er wurde für seine Arbeit als Schauspieler mit dem Grimme-Preis und zweimal mit dem Deutschen Filmpreis Lola ausgezeichnet. Zu sehen war er u. a. in der Literaturverfilmung „Die Welle“ und in „Victoria“. Aktuell ist er in der Netflix-Eigenproduktion „Betonrausch“ zu sehen. Lau ist verheiratet und hat drei Kinder.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.04.2020)