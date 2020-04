Osterbräuche, gerade jetzt

Nach der langen Fastenzeit kommen fast überall Fleisch, Eier und Brot auf den Tisch, nur in unterschiedlichen Konstellationen.

Was zu Ostern auf den Tisch kommt, hängt natürlich von der Region und den dort verankerten kulinarischen Bräuchen ab. Hinzu kommen Familientraditionen, die sich über die Jahre eingeschlichen haben und stark identitätsstiftend sind (was sich in Argumentationen wie „wir haben das immer schon so gemacht“ oder „bei uns gibt's ...“ zeigt). Fleisch, Eier und Brot oder Gebäck kommen dabei allerdings so gut wie immer vor (mit Ausnahme veganer Haushalte natürlich). Und das wiederum ist bekanntlich der langen Fastenzeit zu verdanken, an die sich weder Hühner noch Tiere halten, und die deshalb weiterhin Eier legen oder eben wachsen. Dass wir bunte Eier zu Ostern essen, hat nämlich auch praktische Gründe. Weil früher Eier in der Fastenzeit als „flüssiges Fleisch“ tabu waren, wurden jene, die die Hühner (nach einer Winterpause) dennoch legten, eben hart gekocht und gefärbt, damit sie erkennbar waren. Immerhin haben viele katholische Bräuche heidnische Wurzeln.