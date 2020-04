Während sich Corona in dem Riesenland Brasilien ausbreitet, hintertreibt Staatschef Jair Bolsonaro demonstrativ die Quarantänemaßnahmen.

Wer eines der wenigen offenen Geschäfte in Brasilia betreibt, muss derzeit mit hohem Besuch rechnen. Denn Jair Bolsonaro hält es in seinem Palast nicht aus. Ihn zieht es in Bäckereien, Drogerien und Apotheken, wo er, begleitet von einem Tross aus Funktionären und Fans, die vom Stadtgouverneur verhängte Quarantäne bricht. Er herzt Anhänger, schnäuzt sich vor laufenden Kameras in die Hand und umarmt dann eine Frau im Rentenalter, die offenbar Bolsonaros Auffassung teilt: Covid-19 ist eine „kleine Grippe“ und kein Grund, das Land anzuhalten. Doch genau das geschieht.