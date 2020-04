Unterwegs in London

(c) AFP

Wer mit Goethes „Osterspaziergang“ auf den Lippen erwacht, muss statt „„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche“ wohl rezitieren: „Vom Virus befallen sind Stadt und Land“.

Unterwegs in Zeiten des Coronavirus, das heißt in London angesichts der weiterhin geltenden Einschränkungen nicht viel mehr als die Zurücklegung der Distanz zwischen Bett und Schreibtisch. Der Besuch zum Kühlschrank darf fast schon als Ausflug verbucht werden (auch besser so für die tägliche Kalorienbilanz). Der gelegentliche Einkauf dagegen hat schon den Rang eines Abenteuers errungen.

Wer dann mit Goethes „Osterspaziergang“ auf den Lippen erwacht, muss statt „„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche“ wohl rezitieren: „Vom Virus befallen sind Stadt und Land“. Immerhin hat die Bezirksbehörde wieder eine teilweise Öffnung des Victoria Parks gestattet. Für die bunte Mischung der Anrainer im Osten Londons ist der Park mehr als eine grüne Lunge in einer Gegend, wo sich arm und reich, einheimisch und fremd, jung und alt in einer Weise mischen, als wäre das Wort „social distancing“ nie erfunden worden.

Hierher kommt man zur Entspannung, zum Sport oder zur Begegnung zusammen. „Jeder sonnt sich heute so gern“, heißt es bei Goethe. An einem warmen Frühlingstag trifft man sich zum Picknick, und nach ein paar Gläsern Wein zu ungewohnter Stunde entschlummert so mancher zu einem Erfrischungsschlaf, aus dem er mit Sonnenbrand erwacht.

Davon kann man derzeit weiterhin nur träumen. Auf sich zurückgeworfen und in die eigenen vier Wände verbannt klingen für viele Goethes Jubelworte „Zufrieden jauchzet groß und klein:/Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein!“ oft wie eine gefährliche Drohung.