Patchwork-Ostern bei Trumps

Was in unseren Breiten das Eierpecken, ist in den angelsächsischen Ländern das Eierrollen.

„The White House Easter Egg Roll“ am South Lawn des Weißen Hauses, eine lieb gewordene Tradition am Ostermontag, geht auf die Ära Abraham Lincolns zurück. Damals begann der Jux auf dem Kapitol. Zur Institution wurde es 1878, als eine Kinderschar im Weißen Haus Einlass begehrte – und seither tummeln sich zu Ostern dort stets Hunderte Kids unter den wohlgefälligen Augen des Präsidenten und der First Lady.



Heuer vereitelte das böse C-Virus die größte Kinderparty des Landes. Schade, denn Mitarbeiter des Weißen Hauses schlüpfen dabei in Hasenkostüme. Zu gern hätten wir Donald und Melania Trump als Oberhasen gesehen – er oben ohne und sie mit Mundschutz. Sie hätten sich nicht einmal groß verkleiden müssen.



An ihrer Seite Sohn Barron, inzwischen 14 und hoch aufgeschossen, der das Ganze wohl ein wenig peinlich finden würde – so wie die Patchwork-Verwandtschaft der Trump-Dynastie um die Stiefgeschwister Don Jr., Ivanka und Co. Nicht zu vergessen Jared, der umtriebige Schwager. Womöglich feiern die Trumps die nächsten Ostern ganz unter sich in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida – wenn der Mietvertrag des Immobilienhais im Weißen Haus am 20. Jänner 2021 ausläuft und nicht verlängert werden sollte. (vier)

