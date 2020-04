Quarantäne in acht von neun Salzburger Gemeinden endet

In Altenmarkt im Pongau gelten noch zwei Tage die bisherigen Maßnahmen.

Salzburg. Das Land Salzburg hat am Montag die Aufhebung der Quarantäne in acht Gemeinden im Pinzgau und Pongau verkündet, nur jene in Altenmarkt ist um zwei Tage bis Mittwoch verlängert worden. Hier will man die Ergebnisse der Tests im Seniorenheim abwarten, sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Montag. Die Situation im gesamten Land sei erfreulich, so Haslauer. Es gebe fast doppelt so viele Genesene wie Neuinfizierte, es sei allerdings über Ostern kaum getestet worden. In der Quarantänegemeinde Zell am See seien etwa mehr als 60 der 84 Infizierten genesen, ein ähnliches Verhältnis zeige sich in den anderen Orten. Deshalb lasse man die Quarantäne in Flachau, Großarl, Hüttschlag, Dorfgastein, Bad Hofgastein, Bad Gastein, Saalbach-Hinterglemm und Zell am See mit Montag Mitternacht auslaufen.

Nur in Altenmarkt habe es 16 Neuinfizierte gegeben. Der Hotspot sei das Seniorenheim. Elf Bewohner sind im Covid-Haus in Salzburg, Pfleger zum Teil, in Quarantäne. Am Dienstag sollen alle Bewohner und Mitarbeiter durchgetestet werden. Anhand der Ergebnisse wird am Mittwoch eine Entscheidung getroffen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.04.2020)