Warum ein großer Fehler Erdoğans Innenminister stärkt

Eine Ausgangssperre stürzte viele Städte kurzfristig ins Chaos. Ressortchef Soylu übernahm die Verantwortung.

Istanbul. Als die Ausgangssperre angeordnet wurde, gab es kein Halten mehr. Hunderttausende stürmten am späten Freitagabend in Istanbul die Bäckereien, Lebensmittelläden und Supermärkte in ihren Stadtvierteln. Die türkische Regierung hatte ihnen gerade einmal zwei Stunden Zeit gegeben, um sich vor Inkrafttreten des Ausgehverbots mit dem Nötigsten zu versorgen. Dicht gedrängt standen die Menschen vor den Geschäften, Vorsichtsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus wie das Maskentragen und das Abstandhalten wurden ignoriert. Die Panikkäufe könnten den Kampf gegen die Pandemie um Wochen zurückgeworfen haben, sagt Tevfik Özlü, Mitglied im Wissenschaftlichen Coronabeirat der türkischen Regierung: Die Bemühungen eines Monats seien dem Bedürfnis nach Cola und Brot zum Opfer gefallen.