Öl: Banges Hoffen auf Stabilität

Die Opec-Staaten und ihre Partner haben sich auf eine drastische Kürzung der weltweiten Ölförderung geeinigt. Doch ob damit weitere Kursstürze verhindert werden können, ist fraglich.

Wien. Letztlich waren die zähen Verhandlungen erfolgreich: Am Sonntag spät am Abend, also wenige Stunden bevor der Markt wieder öffnete, einigte sich die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) auf eine Reduktion der Ölförderung. Und bei dieser handelt es sich nicht um irgendeine Drosselung, sondern historisch betrachtet um die massivste, die es je gab. Noch nie hat die Öl-Allianz bisher mehr Öl vom Markt genommen als jetzt.