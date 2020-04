Bundesgärten: Vom einstigen Jagdrevier bis zum Schlosspark

Die Schließung der historischen Parkanlagen sorgte für Aufregung. Ab heute sind sie wieder geöffnet, wenn auch beschränkt.

Wien. Die Österreichischen Bundesgärten haben schon viel erlebt. Immerhin haben sie im Vorjahr ihr 450. Jubiläum gefeiert, was den botanischen Sammlungen zu verdanken ist. Seit dem Ende der Monarchie sind die Bundesgärten im Besitz der Republik. Dieser Tage waren sie Schauplatz politischer Kleinkriege. Ab Dienstag sind sie wieder für die Öffentlichkeit zugänglich, wenn auch mit Einlasskontrollen. Historisch hatte übrigens nur einer dieser heute denkmalgeschützten Gärten eine solche Bestimmung, nämlich der Volksgarten. Neben den fünf Bundesgärten in Wien gehören auch der Hofgarten und der Schlosspark Ambras in Innsbruck dazu. (ks)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.04.2020)