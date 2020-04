Corona durchkreuzt Putins Pläne

Die Militärparade am 9. Mai sollte pompös ausfallen – doch ihre Abhaltung ist wegen der steigenden Covid-19-Infektionen unsicher. Moskaus Spitäler sind unter Druck.

Moskau. Panzer und Raketen demonstrieren militärische Schlagkraft vor Tausenden Schaulustigen. Dutzende Staatschefs aus aller Welt sitzen auf der Ehrentribüne neben ordenbehangenen Weltkriegsveteranen und Kreml-Chef Wladimir Putin. Russland triumphiert, damals und heute. Solche Bilder hatte sich der Kreml für den 75. Jahrestag des Siegs über Nazi-Deutschland gewünscht. 2020 wurde offiziell zum Jahr des Sieges und Ruhms erklärt, mit Tausenden Veranstaltungen landesweit. In der Moskauer Militärparade am 9. Mai sollten die Feierlichkeiten kulminieren.



Weniger als einen Monat ist es bis zu dem Festakt, für den nach wie vor geprobt wird. Doch die Durchführung scheint angesichts der sich ausweitenden Coronakrise in Russland zunehmend fraglich. Selbst in den offiziellen Strukturen wird Skepsis laut. Der Kreml-nahe Verein Unsterbliches Regiment, der einen Gedenkumzug zu Ehren der Kriegsteilnehmer organisiert, ruft zum Daheimbleiben auf. Die Aktion solle dieses Jahr online stattfinden. Und auch der Kreml denkt an eine Verschiebung. Die Parade werde „sicher“ stattfinden, erklärte Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow kürzlich. „Am 9. Mai oder später.“ Das Problem für den Kreml: In Russland ist die Coronakrise noch lang nicht ausgestanden.