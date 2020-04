Sturm auf die Baumärkte: „Ohne Pelargonien kein Frühling“

Für die Bau- und Gartenmärkte war es Tag eins am Weg zur „neuen Normalität“. Für die Kunden – und deren Fantasie-Masken – auch.

„Desinfizierte Wägen“ steht auf einem Schild. Unter dem Schild steht ein junger Angestellter mit Mund-Nasen-Schutzmaske und großflächigem Augenschutz-Visier. In einer Hand hält er eine Flasche Desinfektionsmittel, in der anderen ein Tuch. Das Bild zur Krise, könnte man sagen – ein Bild, das sich seit Dienstag vor Baumärkten bietet. So auch vor dem weitläufigen „Obi Markt Klosterneuburg“, unmittelbar an der Wiener Stadtgrenze.