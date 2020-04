Quarantäne in der Justizanstalt Wien-Josefstadt

Da eine Justizwachebeamtin des Gefangenenhauses Wien-Josefstadt positiv auf das Coronavirus getestet wurde, mussten Insassinnen der betroffenen Abteilungen unter Quarantäne gestellt werden.

Davor haben Strafvollzugs-Verantwortliche naturgemäß am meisten Angst, eben dieses Szenario will man - so gut es geht - verhindern: nämlich den Ausbruch einer Coronavirus-Infektion hinter Gittern. Im großen Stil ist bisher noch nichts passiert. Im - offenbar - kleineren Rahmen schon: Wie „Die Presse“ erfuhr, ist eine Bedienstete der Justizanstalt Wien-Josefstadt am 4. April positiv getestet worden. Die Frau hatte am 31. März zuletzt Dienst gehabt.

Ihre Kollegen wiesen bisher aber keine Symptome auf. Sie wurden für 14 Tage dienstfrei gestellt. Aus dem Justizressort war zu erfahren, dass diese Maßnahmen in Absprache mit der Gesundheitsbehörde erfolgt seien. Tests, die bei anderen Bediensteten, nämlich bei Kontaktpersonen der Frau, vorgenommen wurden, verliefen negativ.

Die Insassinnen der Abteilungen blieben zuletzt ebenfalls symptomfrei. Auch diese stehen unter Quarantäne. Für Dienstag und auch für Mittwoch standen Corona-Tests am Plan. Nach Vorliegen der Ergebnisse kann eine Entscheidung über die Aufhebung der Quarantäne getroffen werden.

Generell gilt, dass sämtliche Neuzugänge in Haftanstalten (die „Josefstadt" ist das größte Gefängnis Österreichs mit etwa 1200 Insassen) 14 Tage auf Isolierstationen verbringen müssen. Danach erst werden sie in den Normalvollzug überstellt. Justizwachebeamte müssen Schutzmasken tragen.