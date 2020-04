"Zeit im Bild": Schichtwechsel in der Corona-WG

Johannes Marlovits und Susanne Höggerl lösen das „ZiB"-Duo Tarek Leitner und Nadja Bernhard nach drei Wochen in der Isolation ab. Die Mittags-"ZiB“ präsentiert ab jetzt Tobias Pötzelsberger.

Drei Wochen lang präsentierten Tarek Leitner und Nadja Bernhard die „Zeit im Bild“ aus einem abgesperrten Studio in der ORF-Isolationszone, in der sie in dieser Zeit auch wohnten. Am Dienstagabend präsentieren sie noch eine „ZiB Spezial“, dann werden sie abgelöst: Für die nächsten zwei Wochen übernehmen Johannes Marlovits und Susanne Höggerl, die dafür am Dienstag in die „Corona-WG" am Küniglberg einziehen - vorerst für zwei Wochen. Danach könnten sie wiederum abgelöst werden.

Die Mittags- und Sonder-"ZiB"s, die zuletzt Margit Laufer präsentierte, werden nun von Tobias Pötzelsberger moderiert; sein Debüt als Moderator der „ZiB 1“ um 19.30 Uhr, das eigentlich nach Ostern hätte erfolgen sollen, verschiebt sich durch die Krise. In der „ZiB“ um 13 Uhr wird Pötzelsberger unterstützt von Katja Winkler, die die Börsenachrichten moderiert und dafür ebenfalls in die Isolationszone einzieht.

„ZiB 2"-Anchor Armin Wolf wurde bereits vergangene Woche von Martin Thür abgelöst.

Medizinisch getestet

Insgesamt befinden sich rund 250 Mitarbeiter des ORF in den unterschiedlichen Isolationszonen - auch ORF 3 sowie die Landesstudios haben solche eingerichtet. Die Mitarbeiter, die sich freiwillig gemeldet haben, werden vor ihrem Einzug auf das Coronavirus getestet. Sie übernachten in Büros und Künstlergarderoben, die für diesen Zweck aufgerüstet wurden, und werden auch in der Isolationszone verpflegt.

(Red.)