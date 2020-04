In nur wenigen Wochen ist es dem diplomatischen Dienst der Republik gelungen, österreichische Staatsbürger aus allen Winkeln der Welt zurück in die Heimat zu bringen. Für die Diplomaten bedeutete dies Dramatik pur.

Es ist die Stunde der Heimkehrer-Touristen: Viele schildern jetzt ihre Abenteuer, den Familien, Freunden, Medien. Es ist aber auch Zeit, die Rückholungen aus der Sicht derer zu schildern, die sie organisiert haben – der Mitarbeiter des österreichischen Aussenministeriums.



Los geht`s!



Am Donnerstag, den 12. März, reiben sich viele österreichische Botschafter ungläubig die Augen: Unser Chef, Außenminister Alexander Schallenberg, fordert alle Reisenden aus Österreich auf, so rasch wie möglich die Heimreise anzutreten. Wie bitte, soll das gehen? Zu diesem Zeitpunkt weiß keiner genau, wie viele Österreicher sich im jeweiligen Amtsbereich aufhalten und wo sie überhaupt sind: beim Trekking in den Anden, beim Tauchkurs auf den Malediven oder in der Eiger-Nordwand. Noch verstehen die wenigsten Touristen, dass die Zeiger auf kurz vor Zwölf stehen. Sie sehen keinen Grund zur Aufregung oder gar zum vorzeitigen Abbruch ihrer langersehnten Reise. Repatriierung? Warum?



Inzwischen gehen wie von Geisterhand gesteuert binnen Stunden und Tagen weltweit die Grenzen zu, werden Flughäfen gesperrt, Zugverbindungen eingestellt, Schiffe bei der Einfahrt in den Hafen gestoppt. Dazu nationale Ausgangssperren, Militäreinsätze, Einreiseverbote, Ausreiseverbote, Notverordnungen, Erlässe, Dekrete. Jeder versucht, sich im Chaos Orientierung zu verschaffen über die neuen Regeln.