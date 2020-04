Kaffee, der Seelentröster im Home Office

Österreicher trinken beim Arbeiten zu Hause mehr Kaffee, vermissen aber den persönlichen Kontakt.

Kaffee zu trinken, das gehört zum Arbeitsalltag dazu. Wie sich das Trinkverhalten in Zeiten des kollektiven Home Office verändert, wollte Nespresso wissen. Das eindeutige Ergebnis: Kaffee wird am liebsten in Gesellschaft getrunken. Trotzdem verzichten die Österreicher auch während der Ausgangsbeschränkungen nicht auf ihr Lieblingsgetränk. Im Gegenteil, sie trinken teilweise sogar mehr Kaffee.

Rund ein Sechstel (17 Prozent) der befragten Kaffeetrinker konsumiert aktuell mehr Kaffee als noch vor wenigen Wochen. Sechs von zehn Österreichern trinken gleich viel Kaffee, 7 Prozent haben ihren Kaffeekonsum eingeschränkt.

36 Prozent geben als Grund für den angestiegenen Kaffeekonsum an, nun die Möglichkeit zu haben, sich den Kaffee genau nach ihren persönlichen Vorlieben zubereiten zu können. 21 Prozent begründen dies mit mehr Zeit, um sich intensiver mit Kaffee und dessen Zubereitung zu beschäftigen. Jene, die nun weniger Kaffee trinken, nennen vor allem den fehlenden sozialen Kontakt (32 Prozent) als ausschlaggebend.