Steil nach oben führt der Weg zur Horrorvision

Alles bleibt besser? Warum sich auch Architektur und Städtebau neu orientieren müssen.

Unter hochhaushohen Kränen bewegt man sich dieser Tage bald einmal wo in unserer Stadt (sofern man sich überhaupt noch bewegt). Was beispielsweise mich betrifft, flankieren Hochbaukräne all meine Wege vom Heim zur Arbeitsstelle in der Redaktion. Wähle ich die Anfahrt per U-Bahn, grüßen mich des Morgens und des Abends die orangefarbenen Gestänge über der gewaltigen Baugrube des „Vienna Twentytwo“ mit seinen demnächst bis zu 155 Meter hohen Türmen. Entscheide ich mich (wie meist) für das Fahrrad, führt mich meine Strecke unvermeidlich vorbei an den Baustellen von „Marina Tower“ und „Triiiple“. Ja, Wien wächst, und zwar an auffallend vielen Stellen vor allem steil nach oben. Wird das in künftigen Jahren nach respektive mit Corona auch so sein – und bleiben?