Pest-Bakterien in fast jedem zweiten getesteten Puma

Archivbild zweier Pumas in freier Wildbahn in Kolumbien.

Mehrere Tiere sind im Yellowstone-Nationalpark in den USA an der Pest verendet. Die Infektionen dürften weit verbreitet sein, legt eine Forschungsarbeit nahe. Für Jäger und Tierärzte eine unterschätzte Gefahr.

Die Pest war bis weit ins 19. Jahrhundert eine der größten Plagen der Menschheit. Und sie ist auch heute noch nicht ganz ausgerottet, jedoch mit Antibiotika gut behandelbar. Vereinzelt tritt die von Bakterien ausgelöste Krankheit immer noch bei Menschen auf. Doch für die Puma im Yellowstone-Nationalpark ist die Pest mittlerweile zu einer ernsten Bedrohung geworden, wie eine Anfang März in der Fachzeitschrift „Environmental Consevation“ veröffentlichte Studie zeigt.

Forscher testeten 28 Pumas auf Pest-Infektionen - mit erstaunlichem Ergebnis: Fast die Hälfte der getesteten Tiere hatten die Pest (Yersinia pestis). Das Leid der Tiere bedeutet aber keine unmittelbare Gefahr für Menschen, da Puma und Mensch einander in der freien Wildbahn stets Abstand halten, erklärt Studien-Co-Autor Mark Elbroch von der Wildkatzen-Schutzorganistaion Panthera dem Magazin „Live Science“.

Pest weit verbreitet

Zur Studie war es nach dem Fund zweier toter Pumas im US-Bundesstaat Wyoming gekommen. Man hatte angenommen, die Puma-Mutter und ihr drei Monate alter Nachwuchs wären verhungert. Die Entdeckung der Pest als Todesursache sei ein „Schock“ gewesen, so Elbroch. Und so begann die Suche nach der Pest auch bei lebenden Exemplaren im Yellowstone Nationalpark.

Zwischen 2005 und 2014 wurden 28 Pumas auf das Bakterium getestet, elf davon nach ihrem Tod. Das Ergebnis: Zwölf Pumas (fast 43 Prozent) hatten die Pest. Acht der 17 lebend getesteten Tiere und vier der elf tot aufgefundenen. Letztgenannte Gruppe zeigte auch Zeichen einer Lungenentzündung.

Bemerkenswert: Das Blut eines der beobachteten Pumas wies in einem Zeitraum von fünf Jahren zwei Mal keine Pest-Bakterien auf, dann gab es einen positiven Test, später wieder negative. Das Tier dürfte es also geschafft haben, Antikörper gegen die Pest zu bilden.

Auch ein anderes Fallbeispiel nannten die Forschern: Ein augenscheinlich gesunder Puma lieferte zwei positive Bluttests in einem Abstand von drei Jahren. Das Tier könnte also möglicherweise mehrfach dem Erreger ausgesetzt worden sein ohne danach Symptome zu entwickeln, schreiben die Forscher in der Studie. Die Pest dürfte also weit häufiger im Bereich des Yellowstone Nationalparks vorkommen, als bisher angenommen, sagt Tierschützer Elbroch.

Einzelfälle: Pfadfinder und Forscher mit Pest infiziert

Es gab auch schon Infektionen von Menschen mit der Pest in der Region. Ein Pfadfinder habe sich 2008 in der Region infiziert, schreiben die Forscher. In der Natur sei der Kontakt und daher ein Übertragung zwischen Mensch und Tier sehr unwahrscheinlich. Ein Puma-Forscher im Bundesstaat Arizona sei nach einer Routine-Autopsie an einem Puma im Jahr 2007 an einer von der Pest ausgelösten Lungenentzündung gestorben - ein Fall, der mit Antibiotika verhindert werden hätte können, gäbe es mehr Bewusstsein für die Gefahr, heißt es in der Studie.

Rund 3000 Pumas werden jedes Jahr von Jägern in den USA getötet und den Wildtier-Behörden vorgelegt. Die Behörden sollten hier vermehrt auf Pest testen, schlägt Elbroch vor. „Wir befürworten keine vermehrte Pumajagd oder dass das ein Grund würde, Pumas zu jagen“, so Elbroch. „Wir wollen nur aufzeigen, dass sie dorft, wo sie gejagt werden, nützliche Daten zum Schutz der Menschen liefern könnten.“

>> Die Studie im Fachmagazin „Environmental Conservation"

>> Der Artikel auf „Live Science"

(Red.)