Gemeindebau-Chor lädt zum Mitsingen ein

Am 15. April wird mit wöchentlichen Video-Proben von zu Hause aus gestartet. Als erstes einstudiert wird Beethovens „Freude schöner Götterfunken“.

In so manchem Gemeindebau kann man um 18 Uhr ja jetzt schon Musik und dargebotene Lieder hören. „I am from Austria“ ist zum Beispiel ein Dauerschlager. Der Gemeindebau-Chor will nun noch mehr Wiener zum Singen motivieren und lädt zu wöchentlichen Video-Proben.

Da sich die rund 80 Mitglieder des 2008 gegründeten 1. Wiener Gemeindebauchors aktuell nicht persönlich treffen können, finden die Proben via Videoanleitung und downloadbaren Noten statt. Ab Mittwoch, den 15. April werden die Proben ausgeweitet. Jeder, der möchte ist eingeladen, von zu Hause aus mitzusingen. Anlässlich des Beethoven-Jahres wird mit „Freude schöner Götterfunken“ gestartet.

"Seit zwölf Jahren ist der Chor eine wunderbare Bereicherung für Wien“, sagte Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal in einer Aussendung. „In der aktuellen Ausnahmesituation freue ich mich sehr, dass ich alle Wienerinnen und Wiener zum Mitsingen und Mitmachen via Internet einladen kann."

Noten zum Download

Auf wohnpartner-wien.at und auf dem dazugehörigen Youtube-Kanal wird wöchentlich eine etwa 15-minütige Videoanleitung samt der dazugehörenden Noten zum Download veröffentlicht, so wird wöchentlich ein neues Lied einstudiert. Nach „Freude schöner Götterfunken“ folgen in den Wochen darauf:

ab 22. April: Du passt so gut zu mir

ab 29. April: Der Verliebte (Jodler)

ab 6. Mai: Un poquito cantas

ab 13. Mai: Fein sein beinander bleibn (Volkslied)

ab 20. Mai: Scat calypso

