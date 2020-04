Taipeh warnte, aber die Welt hörte lieber auf die Lügen aus Peking

Schon am 31. Dezember gab Taiwan Seuchenalarm. Zehntausende starben, weil die WHO die Warnung aus Rücksicht auf das kommunistische China ignorierte.

Zwar nicht mit bloßem Auge, aber mit einem guten Fernglas sieht man vom westlichsten Zipfel des taiwanischen Inselstaats das chinesische Festland. Während die internationale Staatengemeinschaft das kommunistische China hofiert, ist die demokratische Republik China ein Paria.



1971 war US-Präsident Richard Nixon nach Peking gereist, um die Beziehungen zur Volksrepublik zu normalisieren. Nixon akzeptierte die „Ein-China-Politik“, der zufolge Taiwan kein Staat, sondern eine abtrünnige Provinz sei. In der Folge verlor das Land die Mitgliedschaft bei der UNO und den angeschlossenen Organisationen, zu denen die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehört.

Seit die auf Autonomie bedachte Tsai Ing-wen 2016 zur Präsidentin der Republik China gewählt wurde, hat sich der Druck Pekings erheblich verstärkt. Die WHO entzog Taiwan zuletzt auch noch den Beobachterstatus.

In Wuhan wurden die ersten Covid-19-Fälle bereits im November 2019 registriert. Seit Dezember wussten chinesische Ärzte, dass sich das Virus durch Ansteckung von Mensch zu Mensch verbreitete, was das KP-Regime jedoch erst am 20. Jänner zugab. Damals hatte die Seuche ihre Reise um die Welt längst schon angetreten.

Taipeh hatte die WHO bereits am 31. Dezember auf die akute Gefahr aufmerksam gemacht. Die Regierung aktivierte den Notfallplan, den ihre Behörden aufgrund der Erfahrungen mit der Sars-Epidemie von 2003 ausgearbeitet hatten, wobei sie von der Möglichkeit einer Mensch-zu-Mensch-Infektion ausging. Alle Flugreisenden aus Wuhan wurden untersucht, zwei taiwanesische Experten wurden zu Ermittlungen in die Krisenprovinz entsandt. Als der erste Covid-19-Fall am 21. Jänner auftrat, war Taiwan so gut vorbereitet wie kein anderes Land der Welt, unter anderem auch durch die Rationierung von Schutzmasken und Desinfektionsmitteln bei gleichzeitiger massiver Ausweitung der Produktion.

Indes vertraute die WHO weiter auf Peking. Er sei beeindruckt, wie detailliert und tiefgründig die chinesischen Behörden ihn informiert hätten, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Darauf vertrauend behauptete Donald Trump am 21. Jänner auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, die Lage sei „völlig unter Kontrolle“, alles werde gut gehen. Seither haben die USA mehr als 23.000 Todesfälle registriert, weltweit waren es gestern schon 119.000.

Taiwan hat 24 Millionen Einwohner. Am Ostermontag meldete Taipeh insgesamt 393 Covid-19-Fälle, unter ihnen 338 importierte, und sechs Tote. Da die Behörden rechtzeitig und effizient auf die Gefahr reagiert hatten, konnte die Regierung – anders als die Regierungen in Amerika und in Europa – auf ein Lockdown verzichten. Schulen, Büros, Geschäfte und Restaurants blieben geöffnet. Die Behörden beschränken sich auf die Überwachung elementarer Regeln, etwa der Einhaltung sozialer Distanz und der Verwendung von Schutzmasken, deren Missachtung streng geahndet wird. Sofern die Auflagen eingehalten werden, sind Freiluft-Veranstaltungen mit bis zu 500 namentlich registrierten Teilnehmern erlaubt, desgleichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit maximal 100 Teilnehmern.

Intensives Testen und digitales Contact Tracing mithilfe von GPS-Daten ist in Taiwan wie in anderen ost- und südostasiatischen Staaten selbstverständlich. Anders als in Taiwan haben die Staaten auf dem chinesischen Festland, in Amerika und in Europa versagt. Die taiwanesischen Bürger genießen nur deshalb mehr Freiheiten als wir, weil die zuständigen Behörden vorausschauend und vorsichtig handelten. Vieles wäre uns erspart geblieben, wenn auch die europäischen Staaten so gehandelt hätten.

Die Staatengemeinschaft sollte ihre Beziehungen zur Republik China überdenken. Es ist absurd, dass sie mit Taiwan nicht kooperiert. Und es ist an der Zeit, die WHO durch eine Organisation zu ersetzen, die sich gegenüber Diktaturen nicht verpflichtet fühlt.

E-Mails an: debatte@diepresse.com