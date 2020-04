Fuchs und Hase auf den Straßen: Als die Tiere den Wald verließen

Durch die Corona-Pandemie wirken die Städte wie ausgestorben. (Wild-)Tiere haben dadurch weniger Scheu, durch die Straßen zu streunen. Von Pumas bis hin zu Alligatoren.

Die Corona-Pandemie hat nahezu überall auf der Welt die Straßen geleert. Von Menschen jedenfalls. Denn nun erobern (Wild-)Tiere den verwaisten Asphaltdschungel: Füchse und Rehe rund um Paris, Wildhasen in Christchurch, Pfaue in der andalusischen Stadt Ronda – aus vielen Ecken der Welt teilen User in sozialen Medien Bilder von ihrer Nachbarschaft, in die sich nun die Tiere trauen. Dabei sind manche Tierarten verzweifelter als andere: Vögel, deren Nahrung von Menschen abhängt, haben es schwer, Futter zu finden. Ratten ebenfalls: In New Orleans werden Straßenzüge regelrecht von Ratten überfallen, denn sie finden keine Essensreste mehr. Andere Tiere wiederum wollen nur nachsehen, was es mit den leeren Straßen auf sich hat. Eine kleine Tour d`Horizon.

Eine normalerweise nachtaktive Schleichkatze in Kozhikode, im indischen Bundesstaat Kerala, streift tagsüber durch die Stadt – und benutzt den Zebrastreifen. Das Tier sieht müde und mitgenommen aus. Die Schleichkatzen leben in der hügeligen Landschaft im Norden Keralas und sind gefährdet, weil sie Lebensraum verlieren. Manche Arten gelten gar als Delikatessen, es heißt, dass durch den Verzehr einer Schleichkatze ein Sars-Virus entstanden ist.

Something so beautiful, yet so sad, about this video of an Indian Civet (or is it Malabar Civet?) in Kozhikode. The rebooting of this world is leading to unprecedented collisions of habitat. May all of these beautiful creatures be safe too. 🦔🦡🦥🦝 https://t.co/eHQfSFH5Fa pic.twitter.com/3a8F1VNVXY — Shiv Aroor (@ShivAroor) March 27, 2020

Seit Beginn der Ausgangssperre haben Bewohner der chilenischen Hauptstadt Santiago mehrere Pumas gesichtet, die bis in die Wohngebiete vorgedrungen sind, um in der ruhigen Stadt nach Beute zu suchen. Ein junges Tier wurde beobachtet, wie es mühelos hohe Mauern übersprang – es wurde schließlich betäubt und gefangen genommen. Der Zoo in Santiago untersuchte das Tier, ehe es die Mitarbeiter wieder in die Freiheit entließen.

A puma walks along a deserted street in Santiago, Chile. pic.twitter.com/Wbmh2OR1ZZ — Simon Hitchman (@Simon_Hitchman) April 12, 2020

Die Gunst der Stunde nutzte auch ein Rudel Kaschmirziegen, die durch die leeren Straßen des walisischen Städtchens Llandudno spazierten. Der User Andrew Stuart folgte den Tieren und musste feststellen, dass diese randalierten: Sie fraßen sich durch die Hecken der Nachbarschaft. Die Tiere wurden schließlich festgenommen. Andrew Stuarts (freilich nicht ganz ernst gemeinter und amüsanter) Thread zu dieser Kriminalgeschichte:

I think I just got a group of goats in Llandudno arrested.



Let me explain... first, I saw this from inside a dark pub (the one I live in currently). I thought I was seeing things. So I took some video: pic.twitter.com/RtxYG6htLC — Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 27, 2020

Die Ruhe auf den Straßen im Osten Londons haben Rehe zum Anlass genommen, sich die Architektur der Gegend näher anzusehen. Die Herde besichtigte einige Wohnanlagen und machte es sich schließlich in der Grünanlage zwischen den Bauten gemütlich. Die Tiere leben eigentlich in Dagnam Park in den Ausläufern der Stadt, sie sind daher nicht wirklich menschenscheu. Manche ließen sich von Fußgängern mit Karotten füttern.

'My little girl thinks that Santa has sent the reindeer:' Residents of a London suburb enjoy the company of a herd of friendly deer pic.twitter.com/PUMe9Nws05 — Reuters (@Reuters) April 8, 2020

Die Stadtverwaltung von San Francisco hat die Bürger aufgefordert, sich nicht in die Nähe von Kojoten zu begeben, die in Corona-Zeiten immer öfter in den leeren Straßen der Stadt wildern. Viele Einwohner teilen zumindest in den sozialen Medien die Bilder, die sie von den Raubtieren machen konnten. Kojoten leben hier in den umliegenden Wäldern. Weil sie unter anderem Ratten töten, sind Kojoten willkommen und ihr Bestand hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stabilisiert.

A coyote stands by the roadside at Golden Gate Bridge View Vista Point across from San Francisco, California. More photos of the day: https://t.co/QCqYSzx3PW 📷 Shannon Stapleton pic.twitter.com/SH0QsMBitZ — Reuters Pictures (@reuterspictures) April 9, 2020

In Myrtle Beach in South Carolina ist im Frühjahr selten leer. Die länger andauernde Stille hat die Alligatoren in der Gegend stutzig gemacht: Mehrere wurden gesichtet, wie sie den Strand – und die leeren Geschäfte – in Augenschein nahmen. Ein Alligator visierte gezielt ein Weihnachtsdeko-Geschäft an, musste jedoch feststellen, dass der Laden geschlossen hat.

Es ist nicht so, dass Wildschweine niemals in Barcelona gesichtet würden. Ab und an verirrt sich ein Tier, das normalerweise im nahen Mittelgebirge Serra de Collserola lebt, in die Stadt. Doch in Corona-Tagen haben die Tiere keine Scheu, die Stadt im Rudel zu erobern.

HILO: Efectos de la "ausencia" de humanos en las calles y ciudades debido a la #Cuarentena por #coronavirus #Covid_19. Empiezo por las calles de mi ciudad, #Barcelona: un jabalí campa a sus anchas en plena calle Balmes. Podéis añadir vuestros casos #Curiosidades #naturaleza pic.twitter.com/wg4Xto4vIe — Gloria García-Cuadrado (@gloriagarciacu1) March 20, 2020

Der Yosemite Nationalpark in den USA – ein beliebtes Urlabus- und Abenteuerziel – ist geschlossen. Die Tiere, die hier leben, feiern regelrechte „Partys“, wie es eine Biologin vor Ort ausdrückt. So vergrößert sich beispielsweise der Radius der Bären, die ja normalerweise den Wanderwegen ausweichen. Beobachter haben noch etwas erfreuliches festgestellt: Die Bärenpopulation habe sich vervierfacht, heißt es.

