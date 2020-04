Enorm gestiegene Nachfrage auf der einen Seite, nahezu Stillstand auf der anderen – die Virusinfektion beutelt Spediteure, Frächter und Logistiker gleichermaßen durch.

So ähnlich wie auf einer Hochschaubahn fühlte sich angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise in den letzten Wochen so mancher Logistiker. Nur dass die Situation bis heute keinen Anlass zum Lachen bietet. Als „durchwachsen“ bezeichnet etwa Peter Overkamp, Geschäftsführer von Schachinger Logistik, die derzeitige Lage: „Wir sind Branchenlogistiker, in einigen Bereichen hat es starke Einbrüche gegeben, in anderen läuft es nach großen Ausschlägen nach oben wieder normal.“ Zu letzteren zählen etwa Logistikdienstleistungen für den Lebensmittelhandel und die Pharmabranche. „In beiden Bereichen gab es am Anfang der Corona-Krise eine sehr hohe Nachfrage nach Transporten, das stellte eine große Herausforderung dar“, erzählt Overkamp. Dass alle Aufträge erfüllt werden konnten, sei nur dem überdurchschnittlichen Einsatz der Belegschaft zu verdanken, betont er: „Das war Spitze.“ Stark eingebrochen seien neben B2B-Lieferungen bei Paketen die Transporte für die Automobilindustrie sowie Aufträge im Bereich High-Sensitive-Logistik (siehe dazu F3-F4).

Asien–Transporte als Achillesferse

Für die Schachinger-Gruppe sei die Situation noch nicht bedrohlich, führt der Geschäftsführer aus: „Wir sind gut aufgestellt und halten eine solche Situation noch eine Weile durch.“ Viel problematischer sei es bei den Transportpartnern: „Wir versuchen auf verschiedenen Ebenen zum Überleben unserer Frächter beizutragen“, betont Overkamp. Das sei besonders wichtig, wenn die Wirtschaft neu starte, denn dann würden diese Strukturen dringend benötigt. Eine Lösung müsse dann auch gefunden werden, damit Fahrer aus Osteuropa einreisen können. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist für Overkamp – die Firma agiert unter anderem im Bereich Baulogistik – die Wiederaufnahme der Bautätigkeit: „Das ist ein gutes Zeichen.“

Nahezu jeder Logistiker ist mittlerweile von der Corona-Krise betroffen. Cargo-Partner bildet da keine Ausnahme. Das österreichische Unternehmen mit über 3000 Mitarbeitern agiert in Europa, Asien und Nordamerika. Besonders die Transporte von und nach Asien stellen eine große Herausforderung dar: „Im Februar hatten wir fast einen Stillstand bei Luftfracht, im März dagegen in Hongkong unseren bisher stärksten Luftfrachtmonat,“ erzählt cargo-partner-Chairman Stefan Krauter über das Up and Down in diesem Bereich.

Ursache für die große Nachfrage bei Luftfracht im letzten Monat war der aufgrund der Coronakrise verzögerte Produktionsstart in China. Viele Sendungen wurden von See- auf Luftfracht umdisponiert, damit sie rechtzeitig beim Kunden ankommen. Zugleich ging das Potenzial an Luftfracht rapide zurück: „Bis zu 70 Prozent der Luftfracht-Tonnage wurden bislang in den Frachträumen von Passagierflugzeugen befördert, das ist jetzt komplett weg“, berichtet Krauter. Das Resultat: eine Explosion bei den Frachtpreisen.“ Als durchaus interessante Alternative in dieser Situation erweist sich die Eisenbahnverbindung der Neuen Seidenstraße: „Sie ist 16 bis 22 Tage schneller als die Seefracht, in durchschnittlich 18 Tagen sind die Waren in Europa“, argumentiert Krauter. Er empfiehlt seinen Kunden, längerfristig zu planen und möglichst auf verschiedene Transportmöglichkeiten zu setzen.Hirnschmalz und Geduld sind derzeit auch bei Ontime Logistics gefragt: „Wir stimmen uns täglich mit den Kunden ab und planen jeden Tag neu“, erzählt Managing Director Kurt Posch. So gelänge es, die Auslastung der Transportsysteme aufrecht zu erhalten. Im Übersee-Bereich sei bei der Findung und Lösung von speziellen Anforderungen beziehungsweise Routen nach wie vor viel Kreativität gefordert.

Ups and Downs in allen Sektoren

Ontime Logistics arbeitet mit Firmen aus unterschiedlichen Bereichen zusammen, die von Landmaschinen bis hin zu Flugzeugkomponenten reichen: „Viele Kunden haben ihre Produktionen entweder geschlossen oder zumindest runtergefahren“, berichtet er. Bei Straßentransporten verzeichnet Ontime Logistics aktuell deshalb einen 20-prozentigen Rückgang. Das Minus resultiert vor allem aus dem B2B-Geschäft, der B2C Bereich sei durch E-Commerce stabil beziehungsweise bringe sogar Zuwächse. Der internationale Verkehr innerhalb Europas funktioniere, wenn auch mit Einschränkungen, trotz ausgedünnter Fahrtfrequenzen und teils langen Wartezeiten an den Grenzen noch immer auf hohem Niveau. Up and Downs erwartet er für alle Sektoren: „Wir gehen aber davon aus, dass schließlich in allen Bereichen Veränderungen spür- und feststellbar sein werden, nur eben zeitverzögert“, sagt Posch. Business as usual ist in der Logistik-Branche jedenfalls noch länger nicht in Sicht.

SORGENKIND AIR CARGO Von den massiven Streichungen des Passagierflugverkehrs ist auch die Luftfracht massiv betroffen. Bis zu 70 Prozent der Luftfracht wird nämlich in deren Frachträumen befördert. Lufthansa erhöht seit dieser Woche ihre 14 wöchentlichen Flüge mit Großraumfrachtern vom Typ Boeing 777F von Frankfurt nach China auf 35. In Österreich stellt Austrian Airlines wöchentlich voraussichtlich 16 Flüge vom Flughafen Wien aus zur Güterbeförderung zur Verfügung. Zum Einsatz kommen Passagierjets.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2020)