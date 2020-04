Vorrang für Medikamente

Die Lieferketten in medizinischen Bereichen sind ein besonders sensibles Thema. Im Notfall hilft schon mal die Luftwaffe aus. Für Europas Pharmalogistiker war die Coronakrise so ein Härtetest.

Als die Regierung im März ihre Vorhaben zur Eindämmung der Covid 19-Pandemie öffentlich machte, begannen die Österreicher neben Toilettenpapier auch Medikamente in großen Mengen zu horten: „In dem Augenblick, in dem die Maßnahmen bekannt gegeben wurden, setzte ein Run auf die Apotheken ein“, erzählt Andreas Windischbauer, Präsident der Phago, des Interessenverbandes der österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhändler. Bis zum Dreifachen der normalen Tagesmenge an Arzneimitteln gingen über die Pulte der heimischen Apotheken. Besonders gefragt: Schmerzmittel, Medikamente für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Antibiotika.

Vielfaches Volumen

Für die Logistiker des Pharmagroßhandels brachten die Märztage einen Großeinsatz. Es galt, trotz der explodierenden Nachfrage möglichst alle Apotheken in Österreich wie gewohnt zu versorgen. „In dieser Ausnahmesituation haben selbst Mitarbeiter aus der Buchhaltung und der Kundenbetreuung im Logistikbereich mitgearbeitet, manchmal bis um halb Zwei in der Nacht“, erzählt Windischbauer über die damalige Situation bei Herba Chemosan, wo er Vorstandsvorsitzender ist. Mit dem Ergebnis ist er zufrieden: „Der Großhandel hat Österreichs Apotheken trotz des unglaublichen Volumens versorgen können.“ Lieferverzögerungen habe es von Ausnahmen abgesehen höchstens im Ausmaß eines Tages gegeben, sagt er. Einige besonders gefragte Produkte wie Desinfektionsmittel waren allerdings längere Zeit nicht verfügbar.

Den Run der Besorgten auf die Apotheken hat auch Nextpharma Logistics registriert. „Wir hatten in diesen Tagen manchmal das fünf- bis sechsfache Volumen“, berichtet Frederik Günther, Managing Director bei Nextpharma in Bielefeld. Nicht nur in Österreich und Deutschland, auch in vielen anderen Ländern gab es diese extrem hohe Nachfrage. Die zusätzlichen Liefermengen wurde ohne wesentliche Probleme erfüllt, betont Günther: „Wir verfügen über eine gut eingespielte Mannschaft. Für Arbeiten außerhalb des Medikamentenbereiches, etwa fürs Kartonfalten, hatten wir zusätzlich Leiharbeitskräfte eingesetzt.“

Nextpharma ist ein weltweit tätiges Logistikunternehmen und auf Pharmazeutika spezialisiert. Die Österreich-Niederlassung befindet sich in Großebersdorf nördlich von Wien. Die Firma importiert, lagert und distribuiert im Auftrag ihrer Kunden Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel und ähnliche Produkte. Das Handling der Medikamente unterscheidet sich durch eine Reihe spezieller Regelungen von dem anderer Waren: „Wir müssen etwa kontrollieren, ob die Besteller bezugsberechtigt sind“, berichtet Günther. Nationale Register geben darüber Auskunft.

Besonders streng geht es bei Suchtmitteln zu: So muss der Empfänger etwa die dafür notwendige Lizenz vorlegen. Auch sonst gibt es eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen, erläutert Günther: „Solche Medikamente müssen je nach Land in einem Tresor oder in einem überwachten und gesicherten Raum gelagert werden, das Handling erfolgt nach dem Vier-Augen-Prinzip. Die Ware wird erst versandt, nachdem bei der täglichen Inventur der exakte Lagerbestand bestätigt wurde.“ Kontrolliert werden alle Vorgänge um diese speziellen Präparate von der staatlichen Gesundheitsagentur AGES. In manchen Bereichen werden Pharmalogistiker bevorzugt behandelt. Nextpharma arbeitet bei Transporten aus Asien mit einem Spediteur zusammen, der – obwohl die Kapazitäten knapp sind – noch ausreichend Luftfrachtkapazitäten anbieten kann. Sollte es hier trotzdem Probleme geben, kann auf Unterstützung zurückgegriffen werden: „Falls notwendig, hilft bei dringenden Medikamententransporten sogar die Luftwaffe mit ihren Flugzeugen aus.“

Zusammenarbeit mit Krisenstab

Die Reduktion des Luftfrachtraums ist auch für den Pharmakonzern Pfizer eine Herausforderung. „Wie haben wo möglich auf alternative Transportmöglichkeiten umgestellt“, berichtet Robin Rumler, Geschäftsführer der Pfizer Corporation Austria. Wartezeiten an den Grenzen habe man, so Rumler, durch frühzeitige Planung von Routen bisher weitgehend vermeiden können. Dringende Transporte haben Vorrang: „Es gibt es eine enge Zusammenarbeit der pharmazeutischen Industrie mit dem Krisenstab im Gesundheitsministerium, um Lkw-Transporte mit Medikamenten an den Grenzen prioritär zu behandeln.“

Pfizer produziert weltweit in 40 Werken, von denen sich acht in Asien, zwölf in Europa und zehn in den USA befinden. Damit betreibt das Unternehmen eines der komplexesten Lieferkettensysteme der Branche. Darüber hinaus arbeiten der Pharma-Konzern mit mehr als 200 Zulieferern weltweit zusammen. Diese Größe sei ein Vorteil, meint Rumler: „Unser Lieferkettensystem bietet entsprechend hohe Kapazität und Stabilität.“ In allen Werken rund um den Globus habe man die Produktionen hochgefahren und die Kapazitäten auf jene Produkte verschoben, die derzeit am dringendsten gebraucht werden.

Die von Millionen Menschen auf der ganzen Welt erhoffte nächste große Herausforderung für die Pharmalogistik wollen die Unternehmen ebenfalls meistern – die Distribution eines Impfstoffes gegen Covid19. „Die Verteilung selbst von großen Mengen eines Impfstoffes an die Apotheken wäre innerhalb von Stunden nach dem Einlangen aus dem Ausland möglich“, verspricht Günther.

