Keine Zuwächse für die Zusteller

Was bei den privaten Endkunden hinzu kommt, fällt im B2B-Bereich aus. Und leichter wird das Geschäft in Zeiten der Krise auch nicht. Vor allem Grenzkontrollen und Sperrgebiete behindern die Zustellung.

Gefühlt gehören sie zu den Gewinnern der Coronakrise: die heimischen Paketzusteller. Denn von dem Anstieg der Online-Bestellungen profitieren neben den Händlern naturgemäß die Zusteller. Allein, der Eindruck täuscht, denn in Summe müssen auch sie derzeit Einbußen hinnehmen, bestenfalls können sie den Status Quo halten. Was nicht an den Endkunden liegt, denn diese sorgen tatsächlich dafür, dass das B2C-Geschäft seit Ausbruch der Krise zugelegt hat. Es sind vielmehr die Einbrüche, die im B2B-Geschäft zu verzeichnen sind: „Wir merken generell, dass im Paketbereich das Privatkundengeschäft steigt – Stichworte: Online-Shopping und E-Commerce -, während der Geschäftskundenbereich (B2C) aufgrund der vielen geschlossenen Unternehmen zurückgeht“, berichtet Post-Sprecher Markus Leitgeb. „Die Volumen gleichen sich aber in etwa aus, sodass die Entwicklung unseren Erwartungen entspricht.“ Nicht ganz so rosig sieht es bei DPD Austria aus: „Im Firmenkundengeschäft haben wir Rückgänge von bis zu 50 Prozent, im B2C-Bereich haben wir natürlich dadurch, dass mehr online bestellt wird, ein Wachstum verzeichnet“, berichtet Geschäftsführer Rainer Schwarz. Unterm Strich sei dadurch für das Unternehmen in den vergangenen drei Wochen ein Minus von 15 bis 20 Prozent entstanden.

Kontaktlose Zustellungen

Eine Maßnahme, das Wachstum im B2C-Bereich weiter zu steigern, hat DPD in der vergangenen Woche mit dem Launch eines neuen Services gesetzt. Unter dem Namen „Fast & Easy“ bietet der Paketdienst ein Starterpaket für jene Geschäfte an, die ihre Produkte bislang nicht online vertrieben haben. „Von der Anfrage bis zum ersten Versand wird es nicht länger als 24 Stunden dauern“, verspricht Schwarz. Dieser kann den Corona-Bestimmungen konform von der Abholung bis zur Zustellung kontaktlos durchgeführt werden. Eine Maßnahme, auf die neben DPD die anderen großen Zusteller unmittelbar nach dem Ausbrechen der Krise gesetzt haben. So hat beispielsweise GLS Austria die kontaktlose Zustellung in der letzten Märzwoche eingeführt. „Die Zusteller geben den Vor- und Nachnamen des Empfängers an, und die Aufzeichnung der GPS-Daten dient als zusätzlicher Liefernachweis“, erklärt Group Area Managing Director Klaus Schädle. Bei der Österreichischen Post sind die Maßnahmen aufgrund der breiteren Angebots-Palette naturgemäß etwas weitreichender, wie Leitgeb erklärt: „Sendungen, für die eine Unterschrift erforderlich ist, werden nach Anläuten und mündlicher Information in die Briefkästen gelegt oder vor der Eingangstür abgestellt.“

Bei Nachnahmesendungen übergibt der Zusteller ein Kuvert, in welches er den Betrag einlegt und wieder zurückgibt. Möchte der Kunde das nicht, kann die Sendung in der nächstgelegenen Post-Geschäftsstelle hinterlegt und später abgeholt werden. Sollte der Kunde mit keiner dieser Lösungen einverstanden sein, wird an den Absender retourniert. „Ähnlich ist die Vorgangsweise bei der Auszahlung von Geldbeträgen“, erläutert der Post-Sprecher die Lösungen, die am Ende der Zustellkette entwickelt wurden, um Kunden wie Mitarbeiter in der aktuellen Situation zu schützen. Wobei diese natürlich auch auf dem Weg zwischen Sender und Empfänger für zahlreiche Herausforderungen sorgt.

Sperrgebiete und Grenzkontrollen

„Durch die nahezu vollständige Einstellung der Flugverbindungen mussten wir einen Annahmestopp für zahlreiche Länder aussprechen. Umgekehrt bedeutet das natürlich auch, dass die Österreichische Post aus diesen Ländern derzeit keine Sendungen mehr erhält“, berichtet Leitgeb. „Durch die Situation an den Grenzen – etwa Schließungen oder verstärkte Kontrollen – kommt es ebenfalls zu Verzögerungen oder Einschränkungen des Postverkehrs.“ Eine Situation, mit der sich auch die Fahrer und Frächter von DPD konfrontiert sehen. „Natürlich haben wir mit Wartezeiten an den Grenzen zu kämpfen“, sagt Schwarz. „Je nach staatlicher Regelung braucht es beispielsweise einen Nachweis. Aber noch können unsere Fahrer nach Österreich kommen.“ Ein Problem, das kürzlich auch Frank Huster, Chef des deutschen Spediteursverbands in einem Interview mit dem Spiegel benannt hat, liegt in Quarantäne-Forderungen, die manche osteuropäischen Länder – aus denen eine Vielzahl der Fernfahrer stammt – an ihre zurückkehrenden Bürger stellt. „Da organisieren wir in Zusammenarbeit mit unseren Frächtern im Bedarfsfall dann Unterkünfte“, berichtet Schwarz von den Ansätzen, mit denen hier gearbeitet wird, um den Warenverkehr aufrecht zu halten. Bei den Sperrgebieten ist derzeit allerdings auch für die Zusteller, die grundsätzlich zu den kritischen Infrastruktureinrichtungen zählen, Schluss. Was derzeit vor allem für Italien gilt. In Österreich ist die Zustellung zumindest essenzieller Sendungen aktuell auch in Quarantäne-Gebiete möglich.

INFO Post- und Paketzustellungsdienste gehören zwar zu den kritischen Infrastrastruktureinrichtungen, von durch Corona bedingten Einschränkungen sind aber auch sie betroffen. Das gilt vor allem für stark betroffene Länder wie Italien oder andere Quarantänegebiete. Infos über mögliche regionale Lieferbeschränkungen gibt es auf folgenden Webseiten: www.post.at/p/c/liefereinschraenkungen-coronavirus www.dpd.com/at/de/support/kontakt/corona-nationale-liefersperren www.gls-group.eu/AT/de/informationen-zum-coronavirus

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2020)