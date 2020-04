Fit mach mit – mit Vorturner VdB

Durchs Land rollt eine Fitnesswelle wie seit den Zeiten Ilse Bucks nicht mehr. Kann sich auch Alexander Van der Bellen zum Turnvater aufschwingen - wie Ugandas Yoweri Museweni?

Olympia kann kommen! Die Fitnessstudios sind geschlossen, und doch rollt eine Fitnesswelle durchs Land wie keine mehr seit der Kreisky-Ära und den Zeiten Ilse Bucks, der Vorturnerin der Nation. „Fit mach mit“ lautete ihre Parole, und Zehntausende Österreicher taten es ihr in Vor-Yoga-Zeiten vor den Radios nach.

Aufgrund des limitierten Freizeitprogramms und wegen des Rudelverbots bei den Ballsportarten sind wir zu einem Volk von Joggern und Radfahrern geworden. Der Bewegungsdrang bricht sich Bahn, und im Grünen ballt und staut es sich, dass Gesundheitsapostel ihre helle Freude hätten. Die Prater-Hauptallee glich zu Ostern einem 16-spurigen Highway in Los Angeles zur Rushhour.

Als hätte er Anleitung von Ilse Buck bekommen, ging Ugandas Staatschef höchstselbst als Oberturner ans Werk. Yoweri Museweni, der „Big Man“, lief in seiner Kanzlei im grauen Jogger und bloßfüßig hin und her und ging dann zu Boden, um Liegestütze zu exerzieren. Das Video des 75-Jährigen ging in Corona-Zeiten viral. Seine Landsleute fragten sich nur, wie sie die Fitnessübungen in ihren engen Behausungen und Hütten bewerkstelligen sollten. Ob Alexander Van der Bellen (VdB), unwesentlich älter, sich ein Beispiel als Turnvater nehmen sollte? Geräumig genug wären die Zimmerfluchten in der Hofburg ja. Daran sollte es also nicht scheitern.

