Ein einheitlicher technischer Standard soll helfen, grenzüberschreitend Infektionsketten zu unterbrechen. Zumindest EU-weit. Denn an eine globale App-Lösung glauben die Forscher nicht.

Ein Urlaub in Frankreich, eine Geschäftsreise nach Deutschland: All das scheint weit weg. Aber wenn es soweit ist, wird es sinnvoll sein, dass ein Erkrankter auch grenzüberschreitend informieren kann, die er getroffen und möglicher Weise angesteckt hat. Und am schnellsten geht dies via App.