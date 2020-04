Lieferketten vor Anpassung

Im Zuge der Coronakrise beschleunigen die Unternehmen ihre Transformation. Die Supply Chain steht unter besonderer Beobachtung.

Die wirtschaftlichen Folgen der globalen Ausbreitung des Coronavirus trifft viele Unternehmen schwer. Laut einer aktuellen Befragung der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY (Capital Confidence Barometer) unter 2900 Managern in Großunternehmen weltweit gehen 73 Prozent von massiven Auswirkungen auf die internationale Wirtschaft aus. Der Rest erwartet immerhin kleinere Effekte. Auch die Furcht um die eigene Profitabilität steigt: 39 Prozent der Befragten erwarten eine starke Belastung ihrer Rentabilität und Margen.





Suche nach den Schwachstellen

Auch wenn es in vielen Unternehmen zu schmerzhaften Einschnitten beim Personal kommen wird, will immerhin ein knappes Drittel der Unternehmen ihren derzeitigen Personalstand beibehalten. Mehr als 90 Prozent der Betriebe fassen dagegen Anpassungen der Lieferketten, eine verstärkte Automatisierung und eine beschleunigte digitale Transformation ins Auge. Bereits jetzt arbeitet mehr als jeder zweite Betrieb an einer Veränderung der Lieferkette, mehr als jedes dritte Unternehmen setzt auf verstärkte Automatisierung. „Etliche Unternehmen haben schon vor der Coronakrise einen harten Sparkurs gefahren – der wird jetzt noch deutlich an Intensität gewinnen“, erwartet Gunther Reimoser, Country Managing Partner von EY Österreich. „Ein weiteres Ergebnis der aktuellen Krise wird die Erkenntnis sein, dass die digitale Transformation noch viel zügiger umgesetzt werden muss. Schonungslos wurden in den vergangenen Wochen die Schwachstellen in den Lieferketten aufgedeckt. Auch hier werden viele Unternehmen zügig nachbessern.“



Einigkeit unter den Befragten herrscht außerdem darüber, dass die Autoindustrie und der Maschinenbau am schwersten betroffen sein werden. „In vielen Bereichen stockt die Produktion – auch weil infolge unterbrochener Lieferketten Teile fehlen. Das führt gerade in der Autoindustrie, aber auch im Maschinenbau zu Umsatzeinbußen“, betont Reimoser. Der Handel hingegen biete ein geteiltes Bild: Während Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfes und einem guten Onlinehandel ausgelastet sind, sei der Absatz bei anderen praktisch zum Erliegen gekommen, so der Experte.