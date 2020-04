Coronavirus: 1000 Migranten ziehen aus griechischen Camps in Hotels

Bemühungen des UN-Flüchtlingshilfswerks machen es möglich, dass ein Teil der Menschen die überfüllten Lager auf den griechischen Inseln verlassen kann.

Angesichts der Gefahr durch das Coronavirus werden die Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln leicht entlastet. Aus den Lagern auf Lesbos und den anderen Inseln würden etwa 1000 besonders gefährdete Migranten in leer stehende Hotels umziehen, schrieb EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Dienstag auf Twitter.

Dies sei möglich durch Bemühungen des UN-Flüchtlingshilfswerks, der Internationalen Organisation für Migration, der griechischen Regierung und der EU-Kommission.

Zudem betonte Johansson die "Großzügigkeit der griechischen Einheimischen". "EU-Werte in der Praxis, selbst in diesen schwierigen Zeiten." Ein Kommissionssprecher ergänzte, ein Teil der Menschen sei bereits am Dienstag umgezogen, der Rest folge am Mittwoch. Die Hotels befinden sich demnach auf den Inseln selbst sowie auf dem Festland. Dem griechischen Migrationsministerium zufolge wurden innerhalb der ersten drei Monate des Jahres bereits rund 10.000 Migranten von den Inseln aufs griechische Festland gebracht. Das EU-Türkei-Abkommen sieht Rückführungen in die Türkei nur von den Inseln vor.

Etliche Hilfsorganisationen und Politiker hatten wegen der miserablen Hygiene-Bedingungen zuletzt gefordert, dass die Camps angesichts der Corona-Krise komplett geräumt werden sollten. Aktuell leben nach Angaben des Migrationsministerium knapp 40.000 Migranten auf Lesbos, Samos, Kos, Leros und Chios. Dabei liegt die Kapazität eigentlich bei rund 7000 Plätzen.

Junge Flüchtlinge dürfen ausfliegen

Die Ausreise von 50 minderjährigen Flüchtlingen aus Griechenland nach Deutschland wird erst am kommenden Samstag (18. April) stattfinden. Das teilte das griechische Migrationsministerium am Dienstag mit. Ursprünglich sollte der Flug bereits am Freitag stattfinden. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Zuvor sollten Mittwoch früh bereits zwölf Kinder aus dem berüchtigten Lager von Moria auf der Insel Lesbos, von der Insel Chios und der Insel Samos nach Luxemburg fliegen, teilte das Migrationsministerium weiter mit. Der Plan sieht vor, dass rund 1600 Minderjährige in andere EU-Staaten gebracht werden sollen. Das Verfahren wird aber nach Schätzung des stellvertretenden griechischen Migrationsministers Giorgos Koumoutsakos länger als bisher erhofft dauern.

Griechenland rechnet mit mehr Migranten

Die griechische Regierung befürchtet, dass schon bald wieder viele Migranten versuchen könnten, aus der Türkei nach Griechenland zu gelangen. Es gebe Informationen, dass die Türkei eine große Zahl von Migranten aus dem Landesinneren an die Küste der Ägäis gebracht habe, sagte Griechenlands Verteidigungsminister Nikos Panagiotopoulos am Dienstag dem griechischen Nachrichtensender Skai.

Diese Menschen könnten in den kommenden Tagen versuchen, zu den griechischen Inseln und damit in die EU überzusetzen. Schiffe der griechischen Kriegsmarine verstärken bereits seit dem Osterwochenende die Küstenwache im Osten der Ägäis. "Die Verhinderung der Einreise von Menschen, die illegal ins Land kommen wollen, das ist der Befehl für alle Sicherheitskräfte zu Land und zur See", sagte Panagiotopoulos dem Sender weiter.

(APA)