„Wir haben keinen König in den USA“

Verfassungsstreit. Clash zwischen Donald Trump und den demokratischen Gouverneuren um Andrew Cuomo über die Autorität, das Land „aufzusperren“.

Donald Trumps zweistündige Marathon-Pressekonferenz vom Ostermontag übertraf für Jon Sopel alles, was er bisher vom US-Präsidenten und seinen Vorgängern erlebt hatte – selbst die sich windende Darstellung Bill Clintons 1998 in der Lewinsky-Affäre. Er werde eine Menge Gin Tonic benötigen, um all dies hinunterzuspülen, schrieb der BBC-Bürochef in Washington hinterher mit feiner Ironie.

Die PR-Show des Präsidenten samt Videoclips von Lobeshymnen, von aus dem Kontext gerissenen Journalistenzitaten über sein Krisenmanagement und der Medienschelte für kritische Reporter könnte aber verblassen gegen einen Machtkampf, den Trump gegen mehrheitlich demokratische Gouverneure entfesselt hat.

Verfassungsdebatte der Gründerväter

Er kündigte an, bei der Entscheidung über die Wiederaufnahme des öffentlichen Lebens und der Wiederöffnung der Wirtschaft habe er als Staatschef allein das Sagen – wenngleich in Absprache mit den Gouverneuren, wie er zuerst feststellte. „Ich habe das Heft in der Hand“, betonte er via Twitter, wie um seinen Anspruch auf die „totale Autorität“ zu bekräftigen.

Prompt regte sich Widerstand, zuallererst von Andrew Cuomo. Sollte der Präsident eine derartige Maßnahme anordnen und dies den Interessen New Yorks zuwiderlaufen, werde er sich dem widersetzen, erklärte der Gouverneur von New York. Cuomo, der aktiv die Kooperation mit dem Weißen Haus gesucht hat, avanciert in der Coronakrise indes eher ungewollt zunehmend zum Widersacher des Präsidenten. „Halten wir die Politik draußen. Die Toten sind keine Demokraten und keine Republikaner, sondern Amerikaner.“

Föderalistisches Prinzip

„Wir haben eine Verfassung in den USA. Wir haben keinen König“, wiederholte Cuomo ein ums andere Mal und verwies auf die Debatte, die die Gründerväter George Washington, Thomas Jefferson oder Alexander Hamilton geführt hatten, um eine Monarchie oder eine Diktatur per Verfassung zu vereiteln. Unter Hinweis auf den Zusatz 10 zur Verfassung zitierte er das föderalistische Prinzip der Vereinigten Staaten von Amerika, wo Katastrophenhilfe oder die Proklamation eines Ausnahmezustands bei Hurrikans oder Blizzards zunächst Sache der Bundesstaaten sind – und die Mithilfe der Regierung in Washington sekundär ist.

Die Gouverneure hatten zuerst, jeder für sich, Ausgangsbeschränkungen und Quarantäne-Bestimmungen für ihre Bundesstaaten verhängt. Trump weigerte sich zudem, das ganze Land unter Quarantäne zu stellen. Unter dem Druck der Wirtschaft und der Wall Street versucht er jetzt, möglichst rasch zur Normalität zurückzukehren. Nachdem der Ausnahmezustand am 30. April endet, ist das angepeilte Datum für die graduelle Öffnung der 1. Mai.

Warteschlangen wie in den 1930er-Jahren

Die Warteschlangen von Arbeitslosen wecken Vergleiche mit der Depression der 1930er-Jahre, die Quartalszahlen der Unternehmen dürften den Präsidenten weiter alarmieren. Je länger die Krise dauert, desto mehr muss Trump um seine Wiederwahl im November bangen. Während die Wall Street auf eine rasche Erholung der Wirtschaft hofft, glauben viele Ökonomen eher an eine langsame Genesung – wie bei einer U-Kurve.

Trump stellt ein Team zusammen, das ihn bei der „größten Entscheidung“ seines Lebens, dem „Wiederaufsperren“ des Landes, berät. Ihm gehört eine Reihe von Ministern an wie Finanzminister Stephen Mnuchin, Wall-Street-Tycoons und auch Anthony Fauci, der berühmt und populär gewordene Chefexperte des Krisenstabs.

„Nicht wie bei einem Lichtschalter“

Fauci warnte, das Aufsperren funktioniere nicht wie bei einem Lichtschalter. Unter der Devise „Time to fire Fauci“ fordern manche Republikaner seinen Rücktritt, weil er Trump mehrfach widersprach – was der Präsident sonst gar nicht goutiert. Noch aber hält er an ihm fest: „Ich mag ihn.“

Währenddessen haben sich die Gouverneure der Staaten an der Ost- und Westküste jeweils zum gemeinsamen Vorgehen zusammengeschlossen – mit der Ausnahme des Gouverneurs von Massachusetts sind es allesamt Demokraten.

Und noch eine Allianz hat sich formiert: die moderaten und progressiven Demokraten. Nach Joe Bidens Triumph bei der chaotischen Vorwahl in Wisconsin gab Bernie Sanders eine explizite Empfehlung für den Obama-Vize ab. „Wir brauchen dich im Weißen Haus.“ Und als Draufgabe sprach sich auch Barack Obama offiziell für seinen früheren Vizepräsidenten aus - was aber niemanden wunderte, am wenigsten Donald Trump. Doch für ihn muss all dies anmuten, als hätten sich – fast – alle und alles gegen ihn verschworen.