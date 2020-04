Ministerieller Leichtsinn und politische Zersplitterung haben trotz eines Lockdowns zur derzeit höchsten Todesrate der Welt geführt.

4157: so viele Menschen sind per Dienstagmorgen in Belgien an Covid-19 gestorben. Das Königreich mit seinen rund 11,5 Millionen Einwohnern hat nun hinter Italien und Spanien die höchste Todesrate, gemessen an der Bevölkerungszahl. Vergleicht man laufend aktualisierte Sieben-Tages-Durchschnittswerte, verzeichnet derzeit kein Land mehr Coronatote als Belgien.