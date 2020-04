Europas Exit-Strategien in der Coronakrise

Ab wann werden sich Bäder wie im dänischen Odense wieder mit Besuchern füllen? Die Regierung in Dänemark gehört zu den ersten, die Anti-Corona-Maßnahmen lockert.

Von den nordischen Ländern bis Südeuropa bereiten die Regierungen den Ausstieg aus dem Shutdown vor. Staaten wie Dänemark preschen vor, andere warten noch ab. Ein Überblick.

Es ist ein schwieriger Weg, den nun viele Länder vor sich haben. Ab wann können das Alltagsleben und die Wirtschaft wieder hochgefahren werden? Kommt der Schritt zu spät, sinkt die Unterstützung der Bevölkerung für die Maßnahmen in der Coronakrise, und die Folgen für den Arbeitsmarkt sind noch massiver als bereits jetzt. Kommt der Schritt zu früh, wächst erneut die Zahl der Infizierten – und damit auch die der Schwerkranken und der Todesopfer. Nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen europäischen Ländern laufen derzeit die Planungen für eine Exit-Strategie.